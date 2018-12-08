Режиссёр Алексей Учитель снимет фильмы о Цое и Шостаковиче





Фильм о легендарном музыканте Викторе Цое получит название «Сорок семь», именно так должен был называться последний его альбом, который вышел уже после гибели певца и имеет другое название. Учитель поделился некоторыми подробностями сюжета нового фильма. Так, основная линия будет построена на водителе автобуса, столкновение с которым принесло смерть кумира миллионов поклонников. А ещё режиссёр попытается найти разгадку бессмертной популярности Цоя, ведь несмотря на трагедию, которая произошла почти тридцать лет назад, его песни помнят и поют.Второй планируемый Алексеем Учителем фильм об известном композиторе Дмитрии Шостаковиче. Его название пока остаётся секретом для зрителей, но известно, что по замыслам он должен стать не просто биографией выдающегося человека, а неким фильмом-впечатлением. Кинолента покажет Шостаковича не только композитором, но и раскроет его человеческие качества.