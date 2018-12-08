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Режиссёр Алексей Учитель снимет фильмы о Цое и Шостаковиче

Известный советский и российский кинорежиссёр Алексей Учитель планирует в следующем году приступить к съёмкам двух фильмов о выдающихся людях – музыканте Викторе Цое и композиторе Дмитрии Шостаковиче. В интервью режиссёр поделился, уже начат кастинг актёров и проводятся переговоры со сценаристами будущих кинолент.

Режиссёр Алексей Учитель снимет фильмы о Цое и Шостаковиче

Фильм о легендарном музыканте Викторе Цое получит название «Сорок семь», именно так должен был называться последний его альбом, который вышел уже после гибели певца и имеет другое название. Учитель поделился некоторыми подробностями сюжета нового фильма. Так, основная линия будет построена на водителе автобуса, столкновение с которым принесло смерть кумира миллионов поклонников. А ещё режиссёр попытается найти разгадку бессмертной популярности Цоя, ведь несмотря на трагедию, которая произошла почти тридцать лет назад, его песни помнят и поют.

Второй планируемый Алексеем Учителем фильм об известном композиторе Дмитрии Шостаковиче. Его название пока остаётся секретом для зрителей, но известно, что по замыслам он должен стать не просто биографией выдающегося человека, а неким фильмом-впечатлением. Кинолента покажет Шостаковича не только композитором, но и раскроет его человеческие качества.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:56

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