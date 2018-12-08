Пять человек пострадали в столкновении легкового авто с трактором возле «Домодедово»
Пять человек пострадали в столкновении легкового авто с трактором, случившееся в районе аэропорта «Домодедово». Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью, инцидент случился на подъезде к воздушной гавани.
Участниками аварии стал легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор, которые не смогли избежать столкновения.
Все пятеро пострадавших были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии.
Участниками аварии стал легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор, которые не смогли избежать столкновения.
Все пятеро пострадавших были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:49