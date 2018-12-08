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Пять человек пострадали в столкновении легкового авто с трактором возле «Домодедово»

Пять человек пострадали в столкновении легкового авто с трактором, случившееся в районе аэропорта «Домодедово». Как сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Подмосковью, инцидент случился на подъезде к воздушной гавани.

Пять человек пострадали в столкновении легкового авто с трактором возле «Домодедово»

Участниками аварии стал легковой автомобиль Daewoo Nexia и трактор, которые не смогли избежать столкновения.

Все пятеро пострадавших были доставлены в ближайшую больницу. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:49

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