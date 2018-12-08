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Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в Сети откровенные фотографии с ней

В социальных сетях появились интимные фотографии супруги бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Коляна Должанского с любовником.

Как стало известно, гитарист лично слил в Сеть эти снимки, а супруга Должанского просто стала пленницей ситуации, ведь не знала, что временный возлюбленный снимает ее скрытой камерой.

Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в Сети откровенные фотографии с ней

Нашим журналистам удалось выяснить, что жена Коляна – Екатерина Богданова на фотографиях запечатлена с гитаристом известного российского музыканта Владимира Преснякова. Девушка по-прежнему утверждает, что не знала о том, что ее снимают.

По словам Екатерины, эти снимки были слишком личными, чтобы публиковать их в Сети. Оказывается, что девушка подозревала, что ее снимают, однако до последнего надеялась, что это ей только кажется.

«Я просто не понимаю, зачем он это кому-то скинул..», - заявила супруга Коляна Должанского в прямом эфире.


Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в Сети откровенные фотографии с ней

На данный момент Богданова подозревает, что ее любовник просто мстит ей за то, что она бросила его и вернулась к звезде телешоу «Дом-2». Впрочем, девушка уверена, что именно эти снимки помогут ей еще больше влиться в мир шоу-бизнеса, о котором она так давно мечтает.

«Все-таки он гитарист самого Преснякова», - подчеркнула Екатерина.

К слову, по мнению интернет-пользователей, как раз супруга Должанского и слила в Сеть эти откровенные фотографии, ведь не единожды говорила о том, что хочет на сцену, хочет петь или сниматься в кино и на телевидении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33

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