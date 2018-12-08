Любовник жены Коляна Должанского опубликовал в Сети откровенные фотографии с ней

«Я просто не понимаю, зачем он это кому-то скинул..», - заявила супруга Коляна Должанского в прямом эфире.

«Все-таки он гитарист самого Преснякова», - подчеркнула Екатерина.





Как стало известно, гитарист лично слил в Сеть эти снимки, а супруга Должанского просто стала пленницей ситуации, ведь не знала, что временный возлюбленный снимает ее скрытой камерой.Нашим журналистам удалось выяснить, что жена Коляна – Екатерина Богданова на фотографиях запечатлена с гитаристом известного российского музыканта Владимира Преснякова. Девушка по-прежнему утверждает, что не знала о том, что ее снимают.По словам Екатерины, эти снимки были слишком личными, чтобы публиковать их в Сети. Оказывается, что девушка подозревала, что ее снимают, однако до последнего надеялась, что это ей только кажется.На данный момент Богданова подозревает, что ее любовник просто мстит ей за то, что она бросила его и вернулась к звезде телешоу «Дом-2». Впрочем, девушка уверена, что именно эти снимки помогут ей еще больше влиться в мир шоу-бизнеса, о котором она так давно мечтает.К слову, по мнению интернет-пользователей, как раз супруга Должанского и слила в Сеть эти откровенные фотографии, ведь не единожды говорила о том, что хочет на сцену, хочет петь или сниматься в кино и на телевидении.