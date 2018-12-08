«Давно пора»: в Раде предложили проверять кандидатов в президенты на психиатрическую вменяемость
В Верховной раде Украины предложили проверять кандидатов в президенты на психиатрическую вменяемость. Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатов 7 декабря, предусматривает обязательную психологическую и наркологическую экспертизу претендентов на главный пост страны.
Означенный документ, инициаторами которого стали депутаты Радикальной партии, включая ее лидера Олега Ляшко, должен будет внести соответствующие изменения в закон о выборах президента Украины. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.
«Давно пора!», - заявили некоторые политологи.
Означенный документ, инициаторами которого стали депутаты Радикальной партии, включая ее лидера Олега Ляшко, должен будет внести соответствующие изменения в закон о выборах президента Украины. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.
«Давно пора!», - заявили некоторые политологи.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:08