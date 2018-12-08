Facebook начала тестировать новую функцию видео-покупок
В компании Facebook начали тестировать новую функцию видео-покупок. Она похожа на телеканал QVC. Разные магазины при помощи своих страниц в социальной сети станут оповещать пользователей касательно трансляций.
Покупателям представится возможность просмотра разной продукции, а также активации ряда интерактивных функций непосредственно в Facebook Live. Прежде чем приобрести желаемый товар, они смогут задать интересующие вопросы сотрудникам магазинов, а также оперативно поучить ответы. Продавцами будет задействован мессенджер для того, чтобы забронировать товар либо запросить платежи. Разработчиками компании данная опция будет запущена на территории Таиланда в режиме теста. Представителями Facebook отрицается глобальное распространение новой функции видео-покупок. Специалистами отмечается, что список ожидания нововведения включает множество магазинов. Это говорит о том, что производители планируют расширения на картах доступа к опции. Производители для улучшения сервиса получают обратную связь, а также пользовательские отзывы.
«Dni24» ранее сообщали, что новые наушники AirPods «яблочной» корпорации оснащаются специальными биометрическими датчиками.
Покупателям представится возможность просмотра разной продукции, а также активации ряда интерактивных функций непосредственно в Facebook Live. Прежде чем приобрести желаемый товар, они смогут задать интересующие вопросы сотрудникам магазинов, а также оперативно поучить ответы. Продавцами будет задействован мессенджер для того, чтобы забронировать товар либо запросить платежи. Разработчиками компании данная опция будет запущена на территории Таиланда в режиме теста. Представителями Facebook отрицается глобальное распространение новой функции видео-покупок. Специалистами отмечается, что список ожидания нововведения включает множество магазинов. Это говорит о том, что производители планируют расширения на картах доступа к опции. Производители для улучшения сервиса получают обратную связь, а также пользовательские отзывы.
«Dni24» ранее сообщали, что новые наушники AirPods «яблочной» корпорации оснащаются специальными биометрическими датчиками.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:31