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Facebook начала тестировать новую функцию видео-покупок

В компании Facebook начали тестировать новую функцию видео-покупок. Она похожа на телеканал QVC. Разные магазины при помощи своих страниц в социальной сети станут оповещать пользователей касательно трансляций.
Facebook начала тестировать новую функцию видео-покупок

Покупателям представится возможность просмотра разной продукции, а также активации ряда интерактивных функций непосредственно в Facebook Live. Прежде чем приобрести желаемый товар, они смогут задать интересующие вопросы сотрудникам магазинов, а также оперативно поучить ответы. Продавцами будет задействован мессенджер для того, чтобы забронировать товар либо запросить платежи. Разработчиками компании данная опция будет запущена на территории Таиланда в режиме теста. Представителями Facebook отрицается глобальное распространение новой функции видео-покупок. Специалистами отмечается, что список ожидания нововведения включает множество магазинов. Это говорит о том, что производители планируют расширения на картах доступа к опции. Производители для улучшения сервиса получают обратную связь, а также пользовательские отзывы.

«Dni24» ранее сообщали, что новые наушники AirPods «яблочной» корпорации оснащаются специальными биометрическими датчиками.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:31

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