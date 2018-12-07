В Калининградской области возле инфекционного диспансера нашли тело 35-летнего мужчины





По информации пресс-службы, тело мужчины увидели на дереве в пол десятого утра 7 декабря местные жители. Следователи сообщили, что на его теле не установлено следов повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Личность погибшего установлена, это местный житель, который около суток отсутствовал дома. Сотрудники внутренних органов выясняют информацию у его родственниковВ настоящий момент ведётся расследование. Информация о точной причине смерти сообщится по завершению судмедэкспертизы.