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В Калининградской области возле инфекционного диспансера нашли тело 35-летнего мужчины

В городе Черняховск Калининградской области на дереве нашли тело 35-летнего мужчины. Его заметили в парке возле инфекционного диспансера.
В Калининградской области возле инфекционного диспансера нашли тело 35-летнего мужчины

По информации пресс-службы, тело мужчины увидели на дереве в пол десятого утра 7 декабря местные жители. Следователи сообщили, что на его теле не установлено следов повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти. Личность погибшего установлена, это местный житель, который около суток отсутствовал дома. Сотрудники внутренних органов выясняют информацию у его родственников

В настоящий момент ведётся расследование. Информация о точной причине смерти сообщится по завершению судмедэкспертизы.



 
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Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 17:36

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