Учёные: Влияние социальных сетей на детскую психику значительно преувеличено





Эксперт не совсем согласен с результатами многих научных исследований, которые доказывают существование взаимосвязи между использованием детьми соцсетей и возникновением депрессивных психических расстройств. Он доказывает, подростки испытывают тревожные и депрессивные ощущения в любом случае. И это не обязательно происходит под влиянием интернета, но так же и в «переходном возрасте» при формировании личностных качеств.Учёный утверждает, социальные сети способны не только не приносить вред, но и, напротив, помогать подросткам в поисках общения и единомышленников. Нередко дети испытывают чувство неловкости при общении со сверстниками, а различные форумы и чаты помогают им избегать подобных чувств и учат правильной постановке общения.По словам учёного, общество и родители должны научить подростка правильно расставлять приоритеты и смотреть на мир, тогда и социальные сети будут ими использоваться в нужном «русле», не принося вреда.