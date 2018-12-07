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Учёные: Влияние социальных сетей на детскую психику значительно преувеличено

Английский учёный из Кембриджского университета Миха Фрейзер-Кэрролл утверждает, влияние социальных сетей на детскую психику является значительно преувеличенным. По его словам, родители, преподаватели и общество в целом, должны учить детей правильно ориентироваться в просторах Сети, чем понизят риск возникновения психических расстройств у детей и подростков.
Учёные: Влияние социальных сетей на детскую психику значительно преувеличено

Эксперт не совсем согласен с результатами многих научных исследований, которые доказывают существование взаимосвязи между использованием детьми соцсетей и возникновением депрессивных психических расстройств. Он доказывает, подростки испытывают тревожные и депрессивные ощущения в любом случае. И это не обязательно происходит под влиянием интернета, но так же и в «переходном возрасте» при формировании личностных качеств.

Учёный утверждает, социальные сети способны не только не приносить вред, но и, напротив, помогать подросткам в поисках общения и единомышленников. Нередко дети испытывают чувство неловкости при общении со сверстниками, а различные форумы и чаты помогают им избегать подобных чувств и учат правильной постановке общения.

По словам учёного, общество и родители должны научить подростка правильно расставлять приоритеты и смотреть на мир, тогда и социальные сети будут ими использоваться в нужном «русле», не принося вреда.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:24

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