Apple Watch Series 4 получит возможность измерять ЭКГ





"Яблочная" корпорация готовит сюрприз для своих потребителей. Благодаря обновлению watchOS 5.1.2. "умные" часы Apple Watch Series 4 пользователь сможет следить за своим здоровьем, так как часы легко измерят ЭКГ.Специальное обновление с замером ЭКГ появится пока в США. Однако можно "схитрить" и жителям других стран, изменив регион в настройках на Штаты. По словам разработчиков, данные об ЭКГ являются только информационными. Если человек чувствует себя нехорошо, ему лучше проконсультироваться с доктором.