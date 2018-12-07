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Apple Watch Series 4 получит возможность измерять ЭКГ

Компания Apple в скором времени выпустит обновление для "умных" часов. Так, Apple Watch Series 4 получит возможность измерять ЭКГ. Информацией поделилось издание News.ru.
Apple Watch Series 4 получит возможность измерять ЭКГ

"Яблочная" корпорация готовит сюрприз для своих потребителей. Благодаря обновлению watchOS 5.1.2. "умные" часы Apple Watch Series 4 пользователь сможет следить за своим здоровьем, так как часы легко измерят ЭКГ.

Специальное обновление с замером ЭКГ появится пока в США. Однако можно "схитрить" и жителям других стран, изменив регион в настройках на Штаты. По словам разработчиков, данные об ЭКГ являются только информационными. Если человек чувствует себя нехорошо, ему лучше проконсультироваться с доктором.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:48

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