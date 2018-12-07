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Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года 2018» вместо беременной дочери Алены

Родительница Ольги и Алены Рапунцель планирует выступить в проектном конкурсе «Человек года 2018» вместо своей беременной наследницы.

Вчера наш портал сообщил о том, что в семействе «брендов» телестройки «Дом-2» разгорелся очередной скандал. Как выяснилось, дебош начался не на ровном месте, как обычно, а из-за того, что Ольга наотрез отказалась помогать Алене в конкурсе «Человек года 2018».
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года 2018» вместо беременной дочери Алены

Вопреки тому, что Рапунцель долгое время пытались убедить помочь будущей мамочке, все просьбы коллектива и даже ее матери Татьяны Владимировны оказались напрасными. Оля заявила, что больше не намерена обсуждать тему проектного конкурса, ведь не является его участником, а все, что касается ее младшей родственницы, ее мало интересует.

И вот считанные часы назад нашим репортерам удалось выяснить, что помогать матери-одиночке будет ее родительница. Телебабушка заявила, что готова пойти на все ради своей дочери, ведь хочет выиграть для нее и еще нерожденного внука квартиру в Москве.
Мать Рапунцелей выступит в конкурсе «Человек года 2018» вместо беременной дочери Алены

По словам Татьяны Владимировны, она будет «рвать на части» всех соперников своей дочери, если этого от нее потребует руководство реалити-шоу «Дом-2».

Впрочем, некоторые телезрители проекта уверены, что мать Ольги и Алены согласилась помочь беременной дочери не просто так. По мнению поклонников шоу, телебабушка явно надеется на то, что младшая наследница впишет ее в выигранную проектную недвижимость.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:07

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