В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне
В Уфе группа спасателей освободила ребенка. Двухлетняя девочка играя, застряла в бидоне.
Происшествие случилось вчера вечером. Спасателям позвонила испуганная мать малышки. Оказалось, что ребенок, решила поиграть и забралась в бидон, однако выбраться не смогла. Девочку с трудом вытащили, так она была в истерике и уперлась коленями в стенки.
После медицинского осмотра выяснилось, что проказница не пострадала. Сотрудники поисково-спасательного отряда посоветовали маме брать бидон куда подальше, чтобы чадо опять туда не забралось.
Происшествие случилось вчера вечером. Спасателям позвонила испуганная мать малышки. Оказалось, что ребенок, решила поиграть и забралась в бидон, однако выбраться не смогла. Девочку с трудом вытащили, так она была в истерике и уперлась коленями в стенки.
После медицинского осмотра выяснилось, что проказница не пострадала. Сотрудники поисково-спасательного отряда посоветовали маме брать бидон куда подальше, чтобы чадо опять туда не забралось.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:01