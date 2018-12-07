В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне





Происшествие случилось вчера вечером. Спасателям позвонила испуганная мать малышки. Оказалось, что ребенок, решила поиграть и забралась в бидон, однако выбраться не смогла. Девочку с трудом вытащили, так она была в истерике и уперлась коленями в стенки.После медицинского осмотра выяснилось, что проказница не пострадала. Сотрудники поисково-спасательного отряда посоветовали маме брать бидон куда подальше, чтобы чадо опять туда не забралось.