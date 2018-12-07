Эксперты дали 5 рекомендаций для сохранения беременности





Учитывая тревожную статистику мертворождения в Австралии, эксперты разработали 3-летний план по улучшению ситуации, который включает в себя 5 важных рекомендаций, чтобы сохранить беременность. Несмотря на хорошее протекание интересного положения, а также удовлетворительное самочувствие, женщина должна строго соблюдать определённые правила, ведь риски для здоровья плода могут появиться даже в третьем триместре. В первую очередь стоит усвоить, что каждая беременная на сроке более 28 недель должна спать исключительно на боку, ведь сон на спине в этот период увеличивает риски мертворождения почти на треть.Сохранить беременность поможет и регулярный мониторинг движений плода. Медики утверждают, что даже незначительное снижение активности должно стать поводом для визита к гинекологу. Кроме того, современные программы для смартфонов позволяют будущим мам отслеживать динамику толчков малыша в специальном приложении, которое точно покажет, есть ли какие-нибудь отклонения от нормы. Следующая рекомендация экспертов относится в первую очередь к курящим женщинам, которые на момент обнаружения беременности всё ещё не распрощались с пагубной привычкой. Стоит помнить, что регулярное вдыхание никотина и других вредных веществ может не повлиять на течение беременности, но обязательно скажется на здоровье ребёнка в будущем, поэтому отказ от курения является одним из наиболее важных способов сохранить беременность.Иногда женщины пренебрегают регулярными визитами к своему врачу, считая, что хорошее самочувствие является залогом успешных родов, не задумываясь о важности отслеживания роста плода. Если малыш в утробе матери на определённом сроке не достиг нужных размеров, то риск мертворождения сразу возрастает. В последней же рекомендации говорится, что рождение ребёнка должно наступать не строго по неделям, а по состоянию как матери, так и плода. В случае, если малыш пока не готов появиться на свет самостоятельно, а плацента и околоплодные воды уже не пригодны для дальнейшего его вынашивания, то медикам стоит уведомить пациентку о необходимости вмешательства, например, кесарево сечение.Кроме соблюдения всех вышеизложенных рекомендаций, будущим матерям стоит запомнить, что сохранить беременность поможет также и эффективное её планирование. Момент зачатия и состояние здоровья родителей играют важную роль в вынашивании и рождении здорового малыша.