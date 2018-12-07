В Прикамье обнаружили тело 16-летней школьницы





По факту гибели российской школьницы было возбуждено правоохранителями уголовное дело. Жительницу Пермского края похоронили 5 декбря.Алина (имя изменено) росла в обычной и благополучной семье. Она не страдала от ожирения и была стройной, но вдруг решила похудеть. Как рассказали родные погибшей, Алина сидела на изнурительных диетах и принимала таблетки для похудения. Школьница надеялась сбросить целых 38 кг до 30 ноября 2018 года.Но в назначенный день девушка обнаружила, что ей не удалось достигнуть поставленной цели. В тот день она отправила сообщение своей подруге, которая и связалась с родителями Алины. Но спасти подростка не удалось. В собственной квартире мать обнаружила безжизненное тело родной дочери.