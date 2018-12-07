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Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы

Шведские учёные из Гётеборгского университета выявили в найденных на юго-западе Швеции останках следы старейшего из всех ранее обнаруженных вирусов чумы. По словам учёных, захоронение, найденное в окрестностях города Фальчепинг, имеет возраст более пяти тысяч лет.
Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы

Ранее существовала теория, что вирус чумы был принесён в Европу представителями кочевых племён из степей Евразии около пяти тысяч лет назад. Теперь же исследователи с уверенностью её опровергают, так как найденный штамм имеет возраст почти шесть тысяч лет, а точнее пять тысяч семьсот. Именно таким возрастом датируют древнее крестьянское захоронение, обнаруженное возле шведского Фальчепинга. И таким образом специалисты определили, вирус чумы Yersinia pestis в Европе появился не со степей Евразии, а с территорий нынешней Украины и Молдавии.

Известно, первая глобальная эпидемия чумы в Европе прошла пять-шесть тысяч лет назад. Она развивалась чрезвычайно стремительно и унесла жизни большей части населения. Но ответа на происхождение смертоносного вируса учёные не имели. Были только предположения о вине кочевников, принёсших с собой вирус.

Теперь же, исследовав найденные на западе Швеции останки, учёные определили, вирус, настигший Европу имеет другие корни и появился гораздо раньше кочевников. Генетики предполагают, в Европу вирус попал в результате миграции людей, живших на территории современных Украины и Молдавии.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

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