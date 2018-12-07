Шведские учёные выявили старейший след вируса чумы





Ранее существовала теория, что вирус чумы был принесён в Европу представителями кочевых племён из степей Евразии около пяти тысяч лет назад. Теперь же исследователи с уверенностью её опровергают, так как найденный штамм имеет возраст почти шесть тысяч лет, а точнее пять тысяч семьсот. Именно таким возрастом датируют древнее крестьянское захоронение, обнаруженное возле шведского Фальчепинга. И таким образом специалисты определили, вирус чумы Yersinia pestis в Европе появился не со степей Евразии, а с территорий нынешней Украины и Молдавии.Известно, первая глобальная эпидемия чумы в Европе прошла пять-шесть тысяч лет назад. Она развивалась чрезвычайно стремительно и унесла жизни большей части населения. Но ответа на происхождение смертоносного вируса учёные не имели. Были только предположения о вине кочевников, принёсших с собой вирус.Теперь же, исследовав найденные на западе Швеции останки, учёные определили, вирус, настигший Европу имеет другие корни и появился гораздо раньше кочевников. Генетики предполагают, в Европу вирус попал в результате миграции людей, живших на территории современных Украины и Молдавии.