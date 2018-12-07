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Исследователи выявили массовое вымирание океанических животных

Ученые сообщили, что из-за глобального потепления началось вымирание океанических животных. По словам специалистов, аналогичная ситуация с климатом примерно 250 миллионов лет назад стала причиной исчезновения порядка 96 процентов морских обитателей.
Исследователи выявили массовое вымирание океанических животных

Вымирание исследователи также связали с массивными вулканическими извержениями на территории Сибири, которые стали причиной выделения в атмосферу парниковых газов. Из-за этого температура воды во многих частях мирового океана начала постепенно повышаться, что в будущем может привести к серьезным последствиям для флоры и фауны.

Исследователи отмечают, что к 2300 году проблема с вымиранием морских и океанических животных может достигнуть глобальных последствиях. Причиной данной тенденции станет потепление во всем мире, которое приведет к изменению температуры в водоемах на планете.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:34

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