Исследователи выявили массовое вымирание океанических животных





Вымирание исследователи также связали с массивными вулканическими извержениями на территории Сибири, которые стали причиной выделения в атмосферу парниковых газов. Из-за этого температура воды во многих частях мирового океана начала постепенно повышаться, что в будущем может привести к серьезным последствиям для флоры и фауны.Исследователи отмечают, что к 2300 году проблема с вымиранием морских и океанических животных может достигнуть глобальных последствиях. Причиной данной тенденции станет потепление во всем мире, которое приведет к изменению температуры в водоемах на планете.