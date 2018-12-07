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Наталья Варлей рассказала о сексуальных домогательствах Леонида Гайдая

Известная советская и российская актриса Наталья Варлей написала автобиографическую книгу «Канатоходка», в которой, в частности, рассказала о сексуальных домогательствах режиссёра Леонида Гайдая. По словам Натальи Владимировны, книга была написана с целью пресечения различных публикаций о ней, в которых больше лжи и сплетен, нежели правды.
Наталья Варлей рассказала о сексуальных домогательствах Леонида Гайдая

Но благородная затея Варлей, наверное, породит ещё больше разговоров о ней. Одной из страниц жизни, описанных Натальей Владимировной в книге, стал случай, произошедший на съёмках картины «Кавказская пленница». Варлей рассказала, вся съёмочная группа в один из дней праздновала день рождения актёра, исполнившего в фильме роль Шурика. А после вечеринки Гайдай предложил проводить Варлей до номера, где и пытался поцеловать актрису. С её слов, поцелуя так и не случилось, но вот жена режиссёра едва не «застукала» их за столь компрометирующим действом.
Наталья Варлей рассказала о сексуальных домогательствах Леонида Гайдая

Многие не понимают сегодняшнего поступка Натальи Варлей, ведь своим рассказом она фактически «очерняет» память умершего почти двадцать пять лет назад великого режиссёра. Да и при этом актриса не имеет никаких доказательств сексуальных домогательств со стороны Гайдая, кроме своих слов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:24

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