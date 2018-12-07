Наталья Варлей рассказала о сексуальных домогательствах Леонида Гайдая





Но благородная затея Варлей, наверное, породит ещё больше разговоров о ней. Одной из страниц жизни, описанных Натальей Владимировной в книге, стал случай, произошедший на съёмках картины «Кавказская пленница». Варлей рассказала, вся съёмочная группа в один из дней праздновала день рождения актёра, исполнившего в фильме роль Шурика. А после вечеринки Гайдай предложил проводить Варлей до номера, где и пытался поцеловать актрису. С её слов, поцелуя так и не случилось, но вот жена режиссёра едва не «застукала» их за столь компрометирующим действом.Многие не понимают сегодняшнего поступка Натальи Варлей, ведь своим рассказом она фактически «очерняет» память умершего почти двадцать пять лет назад великого режиссёра. Да и при этом актриса не имеет никаких доказательств сексуальных домогательств со стороны Гайдая, кроме своих слов.