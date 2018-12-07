Выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера





Американские учёные определили 6 разновидностей болезни Альцгеймера у пожилых людей. Поскольку недуг практически у всех пациентов имеет разное течение и симптоматику, даже новые эффективные лекарства не могут в должной мере помочь больным. Группа научных специалистов США проанализировала 400 тысяч людей с болезнью Альцгеймера на поздней стадии.Исследователи выделили 6 подтипов на основе биологических свойств недуга. Пациентом начисляли баллы в 4 категориях: речь, память, осознанные действия, пространственная и зрительная ориентация.У 40% людей оценки по всем пунктам были примерно равны. Больше 25% имели слабую память.13% и 12% страдали расстройством речи, зрительной и пространственной ориентации. 3% не справлялись с осознанными действиями.6% получили низкий балл по двум категориям. В будущем учёные собираются проанализировать геном пациентов, опираясь на 6 подтипов болезни Альцгеймера, и на основе полученной информации подбирать лучшие лекарства.