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Выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера

Группой учёных выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера. Отношение к тому или иному подтипу поможет в назначении эффективного лечения и препаратов.
Выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера

Американские учёные определили 6 разновидностей болезни Альцгеймера у пожилых людей. Поскольку недуг практически у всех пациентов имеет разное течение и симптоматику, даже новые эффективные лекарства не могут в должной мере помочь больным. Группа научных специалистов США проанализировала 400 тысяч людей с болезнью Альцгеймера на поздней стадии.

Исследователи выделили 6 подтипов на основе биологических свойств недуга. Пациентом начисляли баллы в 4 категориях: речь, память, осознанные действия, пространственная и зрительная ориентация.

У 40% людей оценки по всем пунктам были примерно равны. Больше 25% имели слабую память.

13% и 12% страдали расстройством речи, зрительной и пространственной ориентации. 3% не справлялись с осознанными действиями.

6% получили низкий балл по двум категориям. В будущем учёные собираются проанализировать геном пациентов, опираясь на 6 подтипов болезни Альцгеймера, и на основе полученной информации подбирать лучшие лекарства.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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