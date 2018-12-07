Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон с одинарной камерой





Ранее сервис MacRumours сравнил камеры iPhone XR, а также XS, XS Max. Оказалось, что iPhone XR получил одинарную камеру с таким же качеством как и у двойной камеры девайса iPhone XS Max. Теперь новое тестирование DxOMark только подтвердило информацию MacRumours.Эксперты обратили внимание на широкий динамический диапазон, прекрасную экспозицию. Кроме того, сотрудники бенчмарка оценили как работает система автоматического фокусирования в разных условиях. Тем не менее имеются и свои минусы: потеря качества во время зумирования, эффект боке, а также искажения при портретной съемке.