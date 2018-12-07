АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, лишенные родительских прав
EUR 75.61 USD 66.74
Курс валют на 07.12.2018

Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон с одинарной камерой

Специалисты сервиса DxOMark провели проверку iPhone XR и считают, что это - лучший смартфон "яблочной" корпорации с одинарной камерой. По результатам тестирования, устройство получило 103 балла за фотосъемку, 96 - за видеосъемку, а итоговый рейтинг гаджета составил 101 балл.
Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон с одинарной камерой

Ранее сервис MacRumours сравнил камеры iPhone XR, а также XS, XS Max. Оказалось, что iPhone XR получил одинарную камеру с таким же качеством как и у двойной камеры девайса iPhone XS Max. Теперь новое тестирование DxOMark только подтвердило информацию MacRumours.
Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон с одинарной камерой

Эксперты обратили внимание на широкий динамический диапазон, прекрасную экспозицию. Кроме того, сотрудники бенчмарка оценили как работает система автоматического фокусирования в разных условиях. Тем не менее имеются и свои минусы: потеря качества во время зумирования, эффект боке, а также искажения при портретной съемке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Выявлены 6 разновидностей болезни Альцгеймера
В Татарстане пропала беременная 17-летняя девушка
Голая Эвелина Бледанс показала фото в ванной с
Объявлены ориентировочные сроки релиза нового
Юлия Барановская в Instagram трогательно
Семья звезды «Дома-2» Романа Гриценко не приняла
Рита Дакота опровергла слухи о новом романе
Татьяна Африкантова заявила, что вместо Рапунцель
Участники проекта "SIRIUS" проведут в изоляции
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с Николаем
Андрей Малахов заявил, что Ольга Бузова и Дмитрий
Звезда «Дома-2» Кристина Дерябина продолжает
Специалисты DxO Mark: iPhone XR - лучший смартфон
Елена Захарова отпраздновала первый день рождения
Россиян в 2020 году могут обязать пройти платную
Учёные определили основную версию образования
Переехавшая на океан Наталья Фриске похудела на
"Леопардовое настроение": Ольга Бузова дала
Учёные связывают риск развития шизофрении с
Айза Анохина не может забеременеть из-за
Ксения Собчак сфотографировалась с бывшим мужем
Звезда Дома-2 Алиана Устиненко оправдала Андрея
Ксения Бородина показала в Instagram, как младшая
Американский ученый советует не бояться
Renault выпустила Renault Koleos Comfort в новой
Евгения Феофилактова попросила у подписчиков в
Анастасия Стоцкая в Instagram показала редкое
Ученые успешно испытали мощнейший ионный
Специалисты Brabus усовершенствовали Mersedes
Представлен новый бюджетный смартфон Alkatel 1x
Просмотреть все новости