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Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев пытается восстановить речь после комы

Друг и коллега звезды детективного российского сериала «Убойная сила» актёра Евгения Леонова-Гладышева рассказал, 66-летний актёр, вышедший из комы, пытается восстановить речь и остальные жизненно необходимые функции организма. Известно, актёр впал в кому после нападения на него неизвестных злоумышленников в конце лета этого года.
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев пытается восстановить речь после комы

Тяжёлую травму головы актёр Евгений Леонов-Гладышев получил в результате хулиганский действий неизвестных злоумышленников. Актёр был доставлен в больницу и срочно прооперирован, но не пришёл в себя после оперативного вмешательства и на несколько дней впал в кому. После возвращения сознания 66-летний Леонов-Гладышев долгое время не мог восстановить некоторые функции организма, в частности, он не мог разговаривать.
Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев пытается восстановить речь после комы

Реабилитация и лечение требовали очень большого количества денежных средств, и семья актёра даже вынуждена была объявить о сборе таких необходимых денег. По словам друга Евгения Борисовича сейчас он медленно начинает восстанавливать речь. В этом ему помогают регулярные сеансы массажа и занятия со специалистами-логопедами. Врачи отмечают, наблюдается отличная динамика в процессе выздоровления, хотя изначальные прогнозы медиков не были такими «радужными».



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:31

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