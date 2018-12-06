Звезда "Убойной силы" Евгений Леонов-Гладышев пытается восстановить речь после комы





Тяжёлую травму головы актёр Евгений Леонов-Гладышев получил в результате хулиганский действий неизвестных злоумышленников. Актёр был доставлен в больницу и срочно прооперирован, но не пришёл в себя после оперативного вмешательства и на несколько дней впал в кому. После возвращения сознания 66-летний Леонов-Гладышев долгое время не мог восстановить некоторые функции организма, в частности, он не мог разговаривать.Реабилитация и лечение требовали очень большого количества денежных средств, и семья актёра даже вынуждена была объявить о сборе таких необходимых денег. По словам друга Евгения Борисовича сейчас он медленно начинает восстанавливать речь. В этом ему помогают регулярные сеансы массажа и занятия со специалистами-логопедами. Врачи отмечают, наблюдается отличная динамика в процессе выздоровления, хотя изначальные прогнозы медиков не были такими «радужными».