Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ





Перерасчет тарифов ЖКУ обусловлен ростом показателей инфляции, а также внесением изменений в налоговое законодательство – в будущем году будет использоваться 20-процентная ставка НДС. Немаловажно для потребителей, что среднее повышение цен ЖКХ не превысит среднегодовых показателей накопленной инфляции.С 1 января 2019 года предполагается следующее повышение тарифов. По взносам на капремонт цена вырастет на 1 руб. 19 коп., на содержание объектов жилого типа – на 1 руб. 90 коп. Ставки арендной платы за арендуемые жилые объекты традиционно ниже базовых ставок, рассчитанных по федеральной сетке. Тариф по льготному найму объектов жилого типа вырастет, в среднем, на 35 копеек, по фактическому – немногим более чем на 2 рубля. Тариф при найме жилого объекта в коммерческих целях увеличится на 1 руб. 38 коп.