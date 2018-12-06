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Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ

В пресс-службе столичного Департамента экономполитики и развития города сообщили о принятии Правительством Москвы актов, по которым ставки ЖКУ будут пересмотрены с 1 января 2019 года. В ведомстве подчеркнули, последний раз индексация цен в сфере ЖКХ проводилась два года назад.

Перерасчет тарифов ЖКУ обусловлен ростом показателей инфляции, а также внесением изменений в налоговое законодательство – в будущем году будет использоваться 20-процентная ставка НДС. Немаловажно для потребителей, что среднее повышение цен ЖКХ не превысит среднегодовых показателей накопленной инфляции.
Правительство Москвы утвердило новые ставки на ЖКУ

С 1 января 2019 года предполагается следующее повышение тарифов. По взносам на капремонт цена вырастет на 1 руб. 19 коп., на содержание объектов жилого типа – на 1 руб. 90 коп. Ставки арендной платы за арендуемые жилые объекты традиционно ниже базовых ставок, рассчитанных по федеральной сетке. Тариф по льготному найму объектов жилого типа вырастет, в среднем, на 35 копеек, по фактическому – немногим более чем на 2 рубля. Тариф при найме жилого объекта в коммерческих целях увеличится на 1 руб. 38 коп.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:54

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