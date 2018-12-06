В Москве стартовали продажи смартфона "Яндекс.Телефон"





Заявленная цена нового смартфона «Яндекс.Телефон» составляет почти 18 тысяч рублей, а точнее 17990 рублей. Поскольку стоимость немного выше, чем у некоторых аналогов, Яндекс добавил в комплект к смартфону подписку на «Яндекс.Плюс» сроком на пол года и ещё некоторые бонусы от компании.Новый смартфон имеет экран 5,6 дюйма и двойную основную камеру. Также новинка оснащена сканером отпечатка пальца и аккумулятором ёмкостью 3050 мАч.«Яндекс.Телефон» имеет 4Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, поддерживает установку двух сим-карт. Одной из «изюминок» данного смартфона является голосовой ассистент Алиса, встроенный в систему. Его можно активировать как из приложения, так и с основного экрана.