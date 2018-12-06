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В Москве стартовали продажи смартфона "Яндекс.Телефон"

С шестого декабря в московском магазине «Яндекс» стартовала продажа представленного несколькими днями ранее смартфона «Яндекс.Телефон». А уже завтра новинку можно увидеть на витринах магазинов «Эльдорадо», «М.Видео» и «Билайн» в большинстве крупных городов России.
В Москве стартовали продажи смартфона "Яндекс.Телефон"

Заявленная цена нового смартфона «Яндекс.Телефон» составляет почти 18 тысяч рублей, а точнее 17990 рублей. Поскольку стоимость немного выше, чем у некоторых аналогов, Яндекс добавил в комплект к смартфону подписку на «Яндекс.Плюс» сроком на пол года и ещё некоторые бонусы от компании.

Новый смартфон имеет экран 5,6 дюйма и двойную основную камеру. Также новинка оснащена сканером отпечатка пальца и аккумулятором ёмкостью 3050 мАч.

«Яндекс.Телефон» имеет 4Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, поддерживает установку двух сим-карт. Одной из «изюминок» данного смартфона является голосовой ассистент Алиса, встроенный в систему. Его можно активировать как из приложения, так и с основного экрана.



 
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Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:48

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