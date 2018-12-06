После расставания с Виктором Шароваровым Александра Шева начала жить с Серегой Трактористом





Как выяснилось, Саша зарабатывает на проживание в Москве не только на рекламе в Instagram, но и на эскорт-услугах, поэтому всем желающим рассылает прайсы и откровенные снимки, о чем вдруг и узнал Витя.Бывшие возлюбленные практически не комментировали свое расставание. В частности, Шева заявила, что избранник был не в состоянии обеспечивать ее потребности, отправляя все заработанные деньги детям. А вот Шароваров объяснил, что никогда не любил эту девушку, а потому разрыв их отношений был неизбежен.Однако экс-участница не из тех, кто долго страдает из-за мужчин. Некоторые подписчики даже начали подозревать, что Саша уже обзавелась новым ухажером, которым стал Сергей Крылов.Сейчас, когда Витя уже живет и работает в Сочи, его бывшая возлюбленная снимает квартиру вместе с Трактористом, публикует в аккаунте совместные фото и никак не комментирует слухи о близких отношениях с ним.