В Самаре без вести пропала 17-летняя студентка
В правоохранительных органах Самары сообщили, что в городе без вести пропала 17-летняя студентка. С соответствующим заявлением в отделение полиции родственники девушки.
Сообщается, что девушка 1 декабря около 2 часов дня вышла из одного из местных колледжей и после этого ее больше никто не видел из знакомых и родственников. В последний раз ее видели на улице Полевой. Полицейские проверяют круг знакомых девушки и посещает места, где она может находиться.
Студентке на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее. У нее карие глаза и темные волосы. В тот день на ней было надето бежевое пальто, черная шапка, серый шарф, полуботинки, лосины и зеленое платье.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение девушки или любая другая информация, сообщить в отделение полиции или позвонить по номеру 020 или 102.
Сообщается, что девушка 1 декабря около 2 часов дня вышла из одного из местных колледжей и после этого ее больше никто не видел из знакомых и родственников. В последний раз ее видели на улице Полевой. Полицейские проверяют круг знакомых девушки и посещает места, где она может находиться.
Студентке на вид 17 лет, рост около 160 сантиметров, телосложение среднее. У нее карие глаза и темные волосы. В тот день на ней было надето бежевое пальто, черная шапка, серый шарф, полуботинки, лосины и зеленое платье.
Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение девушки или любая другая информация, сообщить в отделение полиции или позвонить по номеру 020 или 102.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:37