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Владимир Путин предложил участникам ЕврАзЭС создать расчетную инфраструктуру

Президент Российской Федерации Владимир Путин на ежегодном Высшем Евразийском экономическом совете предложил участникам ЕврАзЭС создать инфраструктуру, где будет возможен общий расчет. По его словам это поспособствует снижению зависимости от доллара и другой любой валюты.
Владимир Путин предложил участникам ЕврАзЭС создать расчетную инфраструктуру

В начале осени текущего года страны, которые входят в Евразийский экономический совет подписали соглашение об улучшении законов, касающихся финансового рынка между этими государствами. Владимир Путин предлагает делать следующие шаги в этом направлении, например, усилить взаимосвязь в таких сферах, как туризм, культура, спорт и здравоохранение, сообщает издание "Слово и Дело".

Также глава РФ утверждает, что развитие данной инфраструктуры сможет укрепить платежную систему каждого государства, что приведет к экономической независимости.



 
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Политика / Экономика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:40

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