Владимир Путин предложил участникам ЕврАзЭС создать расчетную инфраструктуру





В начале осени текущего года страны, которые входят в Евразийский экономический совет подписали соглашение об улучшении законов, касающихся финансового рынка между этими государствами. Владимир Путин предлагает делать следующие шаги в этом направлении, например, усилить взаимосвязь в таких сферах, как туризм, культура, спорт и здравоохранение, сообщает издание "Слово и Дело".Также глава РФ утверждает, что развитие данной инфраструктуры сможет укрепить платежную систему каждого государства, что приведет к экономической независимости.