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Максим Галкин показал на ролике в Instagram большую новогоднюю елку

Знаменитый российский юморист и актер Максим Галкин в своем блоге Instagram показал забавное видео, где артист демонстрирует наряженную новогоднюю елку очень больших размеров. Поклонники выразили свой восторг в комментариях к ролику.
Максим Галкин показал на ролике в Instagram большую новогоднюю елку

Максим Галкин и его звездная супруга Алла Пугачева, как и многие представители эстрады, заняты подготовкой к новогодним праздникам. Практически все время они проводят на многочисленных съемочных площадках, но, несмотря на тотальную занятость, они помнят, что скоро праздник и нужно к нему готовить собственные дома. Например, певец Дима Билан и балерина Анастасия Волочкова уже похвастались в социальных сетях своими наряженными красавицами. Галкин решил не отставать от своих звездных коллег и в своем аккаунте он показал короткое видео, где можно увидеть гигантскую ель, установленную в городе. Под постом пародист написал: «Вот, елку для дома подобрал – не маловата ли?».

Читатели блога Максима Галки быстро откликнулись на вопрос и в такой же шутливой форме оставили множество комментариев. Кто-то отметил, что его дети на высоком уровне оценят «гостью».



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:03

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