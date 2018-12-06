Kia назвала цены на кроссовер на базе Hyundai Greta





В настоящий момент ведутся финальные тестирования бюджетного кроссовера на городских автотрассах. По информации инсайдеров, автомобиль взял за основу платформу Hyundai Greta, а внешне схож с Kia SP.В новом кроссовере от Kia доступен на выбор 1,6-литровый двигатель внутреннего сгорания на 123 л.с. или дизельные моторы ёмкостью 1,4 и 1,6 литра мощностью 90 и 128 лошадиных сил. Помимо этого, присутствуют варианты с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 6-скоростной механикой.В недавнем интервью журналу Autocar India глава индийского филиала Kia поделился данными о предварительной цене на бюджетный кроссовер. Согласно его информации, релиз автомобиля на российских рынках ожидается в 2019 году, а предположительная стоимость составляет от одного до полутора миллиона рублей.