Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от Changan





Китайский производитель показал фотографии и рассекретил цены и характеристики нового Changan CS15 2019 года. Стоить кроссовер будет примерно 525-740 тысяч рублей. Для сравнения, аналоги паркетника ix35 и Creta от Hyundai минимум в 1,5 раза дороже. При этом все три автомобиля обладают схожими габаритами.Высота Changan составляет 2520 миллиметров, ширина - 1630 мм, а длина - 4135 мм. Рестайлинговый CS15 обзавёлся новой решёткой радиатора, напоминающей по стилю Lexus, другими фарами, бамперами и остеклением.Changan имеет лишь один турбированный двигатель на 1,5 литра с отдачей 107 л. с. Однако покупатель может выбрать между преселективным "роботом" и "механикой" с 5 передачами.Вместе с базовой версией владелец CS15 получит легкосплавные диски на 17 дюймов, ABS и системы стабилизации, кнопку запуска мотора и полуцифровую приборную панель, которую за дополнительную плату можно снабдить сенсорным экраном. В топовой комплектации есть также панорамная крыша, комплекс мультимедиа и камера заднего вида.