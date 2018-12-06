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Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от Changan

Названы цены новой версии кроссовера CS15 от Changan, который выйдет в 2019 году. Внедорожник будет стоить в 1,5 рада дешевле своих корейских аналогов.
Названы цены нового кроссовера CS15 2019 от Changan

Китайский производитель показал фотографии и рассекретил цены и характеристики нового Changan CS15 2019 года. Стоить кроссовер будет примерно 525-740 тысяч рублей. Для сравнения, аналоги паркетника ix35 и Creta от Hyundai минимум в 1,5 раза дороже. При этом все три автомобиля обладают схожими габаритами.

Высота Changan составляет 2520 миллиметров, ширина - 1630 мм, а длина - 4135 мм. Рестайлинговый CS15 обзавёлся новой решёткой радиатора, напоминающей по стилю Lexus, другими фарами, бамперами и остеклением.

Changan имеет лишь один турбированный двигатель на 1,5 литра с отдачей 107 л. с. Однако покупатель может выбрать между преселективным "роботом" и "механикой" с 5 передачами.

Вместе с базовой версией владелец CS15 получит легкосплавные диски на 17 дюймов, ABS и системы стабилизации, кнопку запуска мотора и полуцифровую приборную панель, которую за дополнительную плату можно снабдить сенсорным экраном. В топовой комплектации есть также панорамная крыша, комплекс мультимедиа и камера заднего вида.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:02

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