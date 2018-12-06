Учёные: Не только костный мозг способен вырабатывать новые клетки крови
Исследование американских учёных показало, не только костный мозг способен вырабатывать новые клетки крови в организме человека. Подобные стволовые клетки обнаружены и в кишечнике.
Учёные обнаружили у пациентов, перенесших операцию по трансплантации кишечника, одну необычную способность. Оказалось, организм этих пациентов вырабатывает кровяные клетки, отличающиеся по структуре от донорских. В результате исследований было выявлено наличие в кишечнике пациентов кроветворных стволовых клеток. Это является прямым доказательством способности кишечника вырабатывать собственные кровяные клетки.
Учёные доказали, в течение некоторого времени донорские клетки заменяются на те, которые производит организм пациента. Также было доказано, кишечником вырабатывается около 10% всей крови, циркулирующей в организме человека.
Учёные обнаружили у пациентов, перенесших операцию по трансплантации кишечника, одну необычную способность. Оказалось, организм этих пациентов вырабатывает кровяные клетки, отличающиеся по структуре от донорских. В результате исследований было выявлено наличие в кишечнике пациентов кроветворных стволовых клеток. Это является прямым доказательством способности кишечника вырабатывать собственные кровяные клетки.
Учёные доказали, в течение некоторого времени донорские клетки заменяются на те, которые производит организм пациента. Также было доказано, кишечником вырабатывается около 10% всей крови, циркулирующей в организме человека.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:32