Ученые: На Земле «бушует» новая эпидемия





Ученые изучили анамнез 8,6 млн пациентов с экземой, данные собраны за последние 20 лет. Возрастная группа варьировалась от 1 месяца жизни до почти 100 лет. В общей сложности каждый десятый человек может заболеть данным недугом. Что же касается статистики, то процент может меняться в зависимости от возраста. Например, дети до года болеют атопическим дерматитом в 20% случаях, а среди 20-летних молодых людей риск снижается до 5 %. После 50 лет люди также в зоне риска, который составляет около 5%.По словам Роберта Кирснера на сегодняшний день существует не много способов лечения экземы. Это могут быть кортикостероиды или иммунотерапия не более. А те препараты, которые могут стать светом в конце тоннеля только разрабатываются.