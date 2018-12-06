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Ученые: На Земле «бушует» новая эпидемия

Американские ученые провели исследования и выяснили, что на Земле «бушует» новая эпидемия под названием экзема (атопический дерматит). Заболевание распространено среди младенцев и маленьких детей.
Ученые: На Земле «бушует» новая эпидемия

Ученые изучили анамнез 8,6 млн пациентов с экземой, данные собраны за последние 20 лет. Возрастная группа варьировалась от 1 месяца жизни до почти 100 лет. В общей сложности каждый десятый человек может заболеть данным недугом. Что же касается статистики, то процент может меняться в зависимости от возраста. Например, дети до года болеют атопическим дерматитом в 20% случаях, а среди 20-летних молодых людей риск снижается до 5 %. После 50 лет люди также в зоне риска, который составляет около 5%.

По словам Роберта Кирснера на сегодняшний день существует не много способов лечения экземы. Это могут быть кортикостероиды или иммунотерапия не более. А те препараты, которые могут стать светом в конце тоннеля только разрабатываются.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:24

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