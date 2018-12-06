Антон Логинов в предсмертной записке признался, что ему не хватало любви Марины Хлебниковой



Тело Антона Логинова обнаружила сама певица в их общей квартире. После поездки в студию с целью уборки, Марина Хлебникова вернулась домой и нашла мужа мертвым. На мониторе компьютера «светилась» записка, в которой он сообщил, где лежит завещание и сбережения. Также там говорилось о его сожалении, что их с певицей любовь не была взаимной. Однако просил никого не винить в его поступке, поскольку он его совершил добровольно.

Тело Антона Логинова обнаружила сама певица в их общей квартире. После поездки в студию с целью уборки, Марина Хлебникова вернулась домой и нашла мужа мертвым. На мониторе компьютера «светилась» записка, в которой он сообщил, где лежит завещание и сбережения. Также там говорилось о его сожалении, что их с певицей любовь не была взаимной. Однако просил никого не винить в его поступке, поскольку он его совершил добровольно.





Российский продюсер и друг семьи Алексей Савельев в одном из своих интервью рассказал, что смерть Антона Логинова стала для Марины Хлебниковой настоящим ударом судьбы. Долгое время певица была с ним в отношениях, затем ушла к Михаилу Майданичу, у них в браке родилась дочь Ника. Однако брак не сложился, супруг оказался мошенником. После развода Хлебникова снова вернулась к Логинову. На протяжении 27 лет он всячески поддерживал певицу в самых сложных периодах ее жизни, даже, когда она была замужем за другим человеком. Он сотрудничал с ней, помогая писать музыку и песни.