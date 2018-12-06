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Антон Логинов в предсмертной записке признался, что ему не хватало любви Марины Хлебниковой

В предсмертной записке Антона Логинова, бывшего гражданского супруга известной российской певицы Марины Хлебниковой, было написано, что ему не хватало ее любви. Для артистки смерть мужа стала настоящим ударом.
Антон Логинов в предсмертной записке признался, что ему не хватало любви Марины Хлебниковой
Тело Антона Логинова обнаружила сама певица в их общей квартире. После поездки в студию с целью уборки, Марина Хлебникова вернулась домой и нашла мужа мертвым. На мониторе компьютера «светилась» записка, в которой он сообщил, где лежит завещание и сбережения. Также там говорилось о его сожалении, что их с певицей любовь не была взаимной. Однако просил никого не винить в его поступке, поскольку он его совершил добровольно.
Антон Логинов в предсмертной записке признался, что ему не хватало любви Марины Хлебниковой

Российский продюсер и друг семьи Алексей Савельев в одном из своих интервью рассказал, что смерть Антона Логинова стала для Марины Хлебниковой настоящим ударом судьбы. Долгое время певица была с ним в отношениях, затем ушла к Михаилу Майданичу, у них в браке родилась дочь Ника. Однако брак не сложился, супруг оказался мошенником. После развода Хлебникова снова вернулась к Логинову. На протяжении 27 лет он всячески поддерживал певицу в самых сложных периодах ее жизни, даже, когда она была замужем за другим человеком. Он сотрудничал с ней, помогая писать музыку и песни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:10

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