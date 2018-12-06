Антон Логинов в предсмертной записке признался, что ему не хватало любви Марины Хлебниковой
В предсмертной записке Антона Логинова, бывшего гражданского супруга известной российской певицы Марины Хлебниковой, было написано, что ему не хватало ее любви. Для артистки смерть мужа стала настоящим ударом.
Тело Антона Логинова обнаружила сама певица в их общей квартире. После поездки в студию с целью уборки, Марина Хлебникова вернулась домой и нашла мужа мертвым. На мониторе компьютера «светилась» записка, в которой он сообщил, где лежит завещание и сбережения. Также там говорилось о его сожалении, что их с певицей любовь не была взаимной. Однако просил никого не винить в его поступке, поскольку он его совершил добровольно.
Российский продюсер и друг семьи Алексей Савельев в одном из своих интервью рассказал, что смерть Антона Логинова стала для Марины Хлебниковой настоящим ударом судьбы. Долгое время певица была с ним в отношениях, затем ушла к Михаилу Майданичу, у них в браке родилась дочь Ника. Однако брак не сложился, супруг оказался мошенником. После развода Хлебникова снова вернулась к Логинову. На протяжении 27 лет он всячески поддерживал певицу в самых сложных периодах ее жизни, даже, когда она была замужем за другим человеком. Он сотрудничал с ней, помогая писать музыку и песни.
Тело Антона Логинова обнаружила сама певица в их общей квартире. После поездки в студию с целью уборки, Марина Хлебникова вернулась домой и нашла мужа мертвым. На мониторе компьютера «светилась» записка, в которой он сообщил, где лежит завещание и сбережения. Также там говорилось о его сожалении, что их с певицей любовь не была взаимной. Однако просил никого не винить в его поступке, поскольку он его совершил добровольно.
Российский продюсер и друг семьи Алексей Савельев в одном из своих интервью рассказал, что смерть Антона Логинова стала для Марины Хлебниковой настоящим ударом судьбы. Долгое время певица была с ним в отношениях, затем ушла к Михаилу Майданичу, у них в браке родилась дочь Ника. Однако брак не сложился, супруг оказался мошенником. После развода Хлебникова снова вернулась к Логинову. На протяжении 27 лет он всячески поддерживал певицу в самых сложных периодах ее жизни, даже, когда она была замужем за другим человеком. Он сотрудничал с ней, помогая писать музыку и песни.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:10