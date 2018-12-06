Хейтеры раскритиковали Наталью Подольскую за вульгарный снимок и неопрятный вид

"Дедушка Мороз стучится в двери с подарочками", - подписала фото певица.

"Время сложное, ведь нужно покупать подарки близким. Иду покупать подарок для сестры, в итоге покупаю себе. Что делать? Как быть? Я неугомонная в этом вопросе!" - пишет звезда.

На своей странице в соцсети Подольская похвасталась домашним снимком, который раскритиковали хейтеры за неуместную вульгарность. Как оказалось, певице прислали целую коробку подарков, на которую она забралась верхом. Критики отметили, что на фотографии широко расставленные ноги исполнительницы смотрятся пошло, а её непричёсанные волосы в сочетании с отсутствием макияжа выглядят неопрятно.Поклонники Подольской вступились за кумира, ведь домашний снимок, по их мнению, оказался очень милым, а звезда в шортах, носках и футболке похожа на маленькую девочку. Ещё больше фанатов заинтересовало, что именно супруге Владимира Преснякова прислали к празднику. Как и многие другие селебрити, Подольская получила подарки от рекламодателей в обмен на посты в Instagram.Также Подольская порадовалась царящей повсюду новогодней атмосфере.