Ученые дали описание загадочному «леопардовому» сирену





Как и другие сиреновые (Sirenidae) особи вида Siren reticulata имеют 60-сантиметровое змеевидное тело с двумя передними конечностями. Но при этом у представителей данного вида имеется необычная окраска в виде темных точек, разбросанных по всему телу, ее ученые сравнили с окраской шкуры леопарда. Кроме того, у этих сиренов присутствуют большие и ярко выраженные жабры, напоминающие структуру деревьев.Для подробного описания Siren reticulata ученым понадобилось много времени, чтобы поймать несколько представителей данного вида. Обитают сирены в основном на севере Мексики и в болотистых регионах юго-востока США. Генетический анализ земноводных показал, что могут существовать другие еще неизученные виды сиренов.