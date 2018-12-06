АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в которых женщина старше мужчины
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Ученые дали описание загадочному «леопардовому» сирену

Ученые описали пятый вид сиренов, представители которых имеют удивительный «леопардовый» окрас. Новый вид получил название Siren reticulata, его открыли еще в 1975 году, но описать удалось только в наши дни.
Ученые дали описание загадочному «леопардовому» сирену

Как и другие сиреновые (Sirenidae) особи вида Siren reticulata имеют 60-сантиметровое змеевидное тело с двумя передними конечностями. Но при этом у представителей данного вида имеется необычная окраска в виде темных точек, разбросанных по всему телу, ее ученые сравнили с окраской шкуры леопарда. Кроме того, у этих сиренов присутствуют большие и ярко выраженные жабры, напоминающие структуру деревьев.

Для подробного описания Siren reticulata ученым понадобилось много времени, чтобы поймать несколько представителей данного вида. Обитают сирены в основном на севере Мексики и в болотистых регионах юго-востока США. Генетический анализ земноводных показал, что могут существовать другие еще неизученные виды сиренов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Хейтеры раскритиковали Наталью Подольскую за
Викторию Боню атаковали вопросами о связи с
В Печоре мужчина выпал из саней во время
Опубликованы характеристики новых смартфонов от
Илья Яббаров заявил, что готов поставить Ольге
Ученые дали описание загадочному «леопардовому»
Специалист рассказал, что Марина Африкантова и
Дмитрий Тарасов зарабатывает в Instagram,
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана намекнула
Любви все возрасты покорны: Звездные пары, в
Под Иркутском шестилетний мальчик замерз до смерти
В Maserati рассказали о новых версиях автомобилей
Китайские учёные намерены создать объёмную карту
Антон Логинов в предсмертной записке признался,
Техподдержка Bethesda раскрыла пользователям
Уфологи обнаружили над Австралией появившийся во
Российская компания Inoi принимает заказы на
Актриса Екатерина Шпица показала разницу в росте
В России стартовали продажи нового Nissan X-Trail
Ученые рассказали, как защитить детскую кожу зимой
Состоявший ранее в отношениях с Меган Маркл
Ученые: Секс помогает предотвратить заболевания
В Челябинской области под окнами многоквартирного
В Волгограде 14-летний подросток скончался в
OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на
Немецкие СМИ назвали российскую «Ниву» неубиваемой
Ольгу Рапунцель выпишут из квартиры, если она не
Звезда Дома-2 Мария Кохно готова взять отказного
Денис Лебедев сказал, что перестал добиваться
Медики: Жизнь в зелёных районах полезна для сердца
Просмотреть все новости