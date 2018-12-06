OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855 и стоимостью в $900





После презентации платформы Snapdragon 855 Карл Пеи, являющийся главой фирмы признался на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018, что OnePlus работает над выпуском флагманской модели образца 2019 года с модемом 5G. Разработка получит базу SoC Qualcomm Snapdragon 855.По сведениям официальных лиц фирма анонсирует новинку в начале года, а первым устройство закупит Великобритания. Затем флагман появится на рынках Европы и Соединенных Штатов.Интересно, что в 2019 году компания готовит две флагманские модели. Это OnePlus 7 и ещё одна новинка, название которой остается тайной. Но зато есть сведения, что загадочный гаджет будет построен на SoC Snapdragon 855 и модем 5G. Неизвестно, какие ещё отличия будут иметь новинки. Вероятно, более дорогой гаджет сможет похвастаться большей памятью и лучшей камерой, но об этом остается только догадываться.