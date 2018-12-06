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OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855 и стоимостью в $900

OnePlus намерена выпустить смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855, предположительная цена девайса - $900. Пользователи также будут иметь возможность приобрести схожее устройство без модема 5G, но на той же платформе.
OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855 и стоимостью в $900

После презентации платформы Snapdragon 855 Карл Пеи, являющийся главой фирмы признался на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018, что OnePlus работает над выпуском флагманской модели образца 2019 года с модемом 5G. Разработка получит базу SoC Qualcomm Snapdragon 855.

По сведениям официальных лиц фирма анонсирует новинку в начале года, а первым устройство закупит Великобритания. Затем флагман появится на рынках Европы и Соединенных Штатов.

Интересно, что в 2019 году компания готовит две флагманские модели. Это OnePlus 7 и ещё одна новинка, название которой остается тайной. Но зато есть сведения, что загадочный гаджет будет построен на SoC Snapdragon 855 и модем 5G. Неизвестно, какие ещё отличия будут иметь новинки. Вероятно, более дорогой гаджет сможет похвастаться большей памятью и лучшей камерой, но об этом остается только догадываться.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:07

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