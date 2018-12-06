OnePlus готовит смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855 и стоимостью в $900
OnePlus намерена выпустить смартфон с модемом 5G на платформе Snapdragon 855, предположительная цена девайса - $900. Пользователи также будут иметь возможность приобрести схожее устройство без модема 5G, но на той же платформе.
После презентации платформы Snapdragon 855 Карл Пеи, являющийся главой фирмы признался на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018, что OnePlus работает над выпуском флагманской модели образца 2019 года с модемом 5G. Разработка получит базу SoC Qualcomm Snapdragon 855.
По сведениям официальных лиц фирма анонсирует новинку в начале года, а первым устройство закупит Великобритания. Затем флагман появится на рынках Европы и Соединенных Штатов.
Интересно, что в 2019 году компания готовит две флагманские модели. Это OnePlus 7 и ещё одна новинка, название которой остается тайной. Но зато есть сведения, что загадочный гаджет будет построен на SoC Snapdragon 855 и модем 5G. Неизвестно, какие ещё отличия будут иметь новинки. Вероятно, более дорогой гаджет сможет похвастаться большей памятью и лучшей камерой, но об этом остается только догадываться.
После презентации платформы Snapdragon 855 Карл Пеи, являющийся главой фирмы признался на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018, что OnePlus работает над выпуском флагманской модели образца 2019 года с модемом 5G. Разработка получит базу SoC Qualcomm Snapdragon 855.
По сведениям официальных лиц фирма анонсирует новинку в начале года, а первым устройство закупит Великобритания. Затем флагман появится на рынках Европы и Соединенных Штатов.
Интересно, что в 2019 году компания готовит две флагманские модели. Это OnePlus 7 и ещё одна новинка, название которой остается тайной. Но зато есть сведения, что загадочный гаджет будет построен на SoC Snapdragon 855 и модем 5G. Неизвестно, какие ещё отличия будут иметь новинки. Вероятно, более дорогой гаджет сможет похвастаться большей памятью и лучшей камерой, но об этом остается только догадываться.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:07