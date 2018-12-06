Поклонники затравили Ольгу Серябкину за "голое" платье

Ольга Серябкина недавно приняла участие в новогоднем шоу «SnowПати-4» в СК "Олимпийском". Здесь также блистали такие звезды российского шоу-бизнеса как Егор Крид, ВИА ГРА, Ольга Бузова, Ханна и другие.Но больше всего обратить на себя внимание удалось Ольге Серябкиной. Песня артистки многим понравилась, а вот наряд заставил фанатов плеваться. Светская львица выбрала для выступления прозрачное платье, которое демонстрировало окружающим нижнее белье и фигуру певицы.Фолловерам Ольги Серябкиной "голый" наряд фаворитки показался излишне вызывающим, несмотря на то, что знаменитость привыкла эпатировать публику эротическими выходами. Некоторые посчитали платье звезды неудачным ещё и потому, что оно подчеркнуло все недостатки её фигуры.