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Поклонники затравили Ольгу Серябкину за "голое" платье

Звезда группы "Серебро" подверглась жесткой критике общественности. Поклонники затравили Ольгу Серябкину за "голое" платье, выбранное певицей для «SnowПати-4».
Поклонники затравили Ольгу Серябкину за "голое" платье

Ольга Серябкина недавно приняла участие в новогоднем шоу «SnowПати-4» в СК "Олимпийском". Здесь также блистали такие звезды российского шоу-бизнеса как Егор Крид, ВИА ГРА, Ольга Бузова, Ханна и другие.

Но больше всего обратить на себя внимание удалось Ольге Серябкиной. Песня артистки многим понравилась, а вот наряд заставил фанатов плеваться. Светская львица выбрала для выступления прозрачное платье, которое демонстрировало окружающим нижнее белье и фигуру певицы.
Поклонники затравили Ольгу Серябкину за "голое" платье

Фолловерам Ольги Серябкиной "голый" наряд фаворитки показался излишне вызывающим, несмотря на то, что знаменитость привыкла эпатировать публику эротическими выходами. Некоторые посчитали платье звезды неудачным ещё и потому, что оно подчеркнуло все недостатки её фигуры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:08

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