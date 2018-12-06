UMIDIGI выпустит новый смартфон с флагманскими характеристиками UMIDIGI F1
UMIDIGI F1 станет новым флагманом серии смартфонов от компании. Представители бренда сообщили, что ранее они делали упор на производство устройств среднего ценового сегмента, но теперь решили выпустить топовый прибор с улучшенными техническими характеристиками.
Смартфон будет иметь безрамочный дисплей с небольшим вырезом в верхней части, на который установят камеру и переговорный динамик. Также планируется использовать двойной модуль основного записывающего устройства, сведения о разрешении которого пока отсутствуют. UMIDIGI F1 также будет иметь разъем для наушников, от которого уже отказались многие производители флагманов.
В качестве процессора для смартфона будет применяться MediaTek Helio P60 SoC с 6 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Среди особенностей будущего устройства стоит выделить аккумулятор на 5,1 тысячи миллиампер часов. Сведения о его стоимости пока не были обнародованы.
Смартфон будет иметь безрамочный дисплей с небольшим вырезом в верхней части, на который установят камеру и переговорный динамик. Также планируется использовать двойной модуль основного записывающего устройства, сведения о разрешении которого пока отсутствуют. UMIDIGI F1 также будет иметь разъем для наушников, от которого уже отказались многие производители флагманов.
В качестве процессора для смартфона будет применяться MediaTek Helio P60 SoC с 6 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Среди особенностей будущего устройства стоит выделить аккумулятор на 5,1 тысячи миллиампер часов. Сведения о его стоимости пока не были обнародованы.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:07