UMIDIGI выпустит новый смартфон с флагманскими характеристиками UMIDIGI F1





Смартфон будет иметь безрамочный дисплей с небольшим вырезом в верхней части, на который установят камеру и переговорный динамик. Также планируется использовать двойной модуль основного записывающего устройства, сведения о разрешении которого пока отсутствуют. UMIDIGI F1 также будет иметь разъем для наушников, от которого уже отказались многие производители флагманов.В качестве процессора для смартфона будет применяться MediaTek Helio P60 SoC с 6 гигабайтами оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Среди особенностей будущего устройства стоит выделить аккумулятор на 5,1 тысячи миллиампер часов. Сведения о его стоимости пока не были обнародованы.