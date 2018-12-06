На рынках России без причины выросли в цене куриные яйца





Сотрудник консалтингово-коммуникационного агентства, Илья Березнюк поделился прогнозами. По его мнению, к завершению текущего года выпуск куриного яйца преодолеет отметку в 45 миллиардов единиц. Березнюк полагает, что российский рынок на сегодняшний день перенасыщен данным товаром, в связи с чем большинству производителей приходится занижать стоимость на куриное яйцо, отпуская его по себестоимости или даже дешевле.Эксперты связывают рост цен на куриное яйцо с наступающими праздниками. По их словам, сети продуктовых магазинов специально накручивают ценник, рассчитывая на повышенный спрос.Напомним, ранее аналитики сообщали о грядущем подорожании продуктов питания на 4 -10 процентов. В 2019 году прогнозируют повышение цены на молочные продукты, муку и сахар. Куриные яйца, по мнению экспертов, подорожают на 9% только в период праздников.