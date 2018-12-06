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На рынках России без причины выросли в цене куриные яйца

За минувшую неделю заметно возросла стоимость на куриные яйца. Российские эксперты полагают, что объективные причины для подорожания отсутствуют.
На рынках России без причины выросли в цене куриные яйца

Сотрудник консалтингово-коммуникационного агентства, Илья Березнюк поделился прогнозами. По его мнению, к завершению текущего года выпуск куриного яйца преодолеет отметку в 45 миллиардов единиц. Березнюк полагает, что российский рынок на сегодняшний день перенасыщен данным товаром, в связи с чем большинству производителей приходится занижать стоимость на куриное яйцо, отпуская его по себестоимости или даже дешевле.

Эксперты связывают рост цен на куриное яйцо с наступающими праздниками. По их словам, сети продуктовых магазинов специально накручивают ценник, рассчитывая на повышенный спрос.

Напомним, ранее аналитики сообщали о грядущем подорожании продуктов питания на 4 -10 процентов. В 2019 году прогнозируют повышение цены на молочные продукты, муку и сахар. Куриные яйца, по мнению экспертов, подорожают на 9% только в период праздников.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:32

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