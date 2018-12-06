Учёные выяснили, как выглядели внешне "морские динозавры"





Около двух лет назад, при проведении раскопок в окрестностях немецкого города Штудгарт, был найден скелет ихтиозавра – одного из так называемых "морских динозавров". Скелет сохранился практически в полном виде, с отпечатками кожного покрова.Исследование данной находки, а также её химический анализ показали, ихтиозавры были теплокровными, имели толстую жировую прослойку и маскировочный окрас кожи. Всё это делает схожим ископаемых «водных» динозавров и современных дельфинов и китов.Подробности поведения ихтиозавров, плиозавров и прочих динозавров мезозойской эры для учёных пока остаются загадкой. На данный момент удалось выяснить, некоторые крупные ископаемые морские рептилии были живородящими, а некоторые страдали от заболеваний суставов и рака.Специалисты предполагают, найденный скелет ихтиозавра позволит создать более полную картину специфики поведения древних обитателей морей, их строения, возможных болезней, которым они были подвержены.