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Учёные выяснили, как выглядели внешне "морские динозавры"

В результате длительных исследований учёным удалось выяснить, какой внешний вид имели «морские динозавры». Специалисты доказали – они были теплокровными, с эластичной кожей, схожей по структуре с кожным покровом некоторых современных морских обитателей.

Учёные выяснили, как выглядели внешне "морские динозавры"

Около двух лет назад, при проведении раскопок в окрестностях немецкого города Штудгарт, был найден скелет ихтиозавра – одного из так называемых "морских динозавров". Скелет сохранился практически в полном виде, с отпечатками кожного покрова.

Исследование данной находки, а также её химический анализ показали, ихтиозавры были теплокровными, имели толстую жировую прослойку и маскировочный окрас кожи. Всё это делает схожим ископаемых «водных» динозавров и современных дельфинов и китов.

Подробности поведения ихтиозавров, плиозавров и прочих динозавров мезозойской эры для учёных пока остаются загадкой. На данный момент удалось выяснить, некоторые крупные ископаемые морские рептилии были живородящими, а некоторые страдали от заболеваний суставов и рака.

Специалисты предполагают, найденный скелет ихтиозавра позволит создать более полную картину специфики поведения древних обитателей морей, их строения, возможных болезней, которым они были подвержены.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:55

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