Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram показала их подросшую дочь





В июле пара сообщила поклонникам новость о том, что они стали родителями маленькой Миланы, судя по фотографиям, после радостного события их союз стал только крепче.Под публикацией молодая мама рассказала, какие игрушки покупает для дочери. Анастасия отметила, что с самого первого дня малышки она старается приобретать развивающие и многофункциональные игрушки. Например, в домашнем арсенале имеется музыкальная "зебра фру-фру", которая полюбилась Милане с первого звука.Жена Дмитрия Тарасова считает, что благодаря музыке у детей развивается мышление активнее. Заботясь о своих поклонниках, девушка даже оставила ссылку на магазин, в котором все приобрела.Напомним, что Анастасия стала законной женой Тарасова 9 января 2018 года. Через 20 дней состоялась помолвка, одновременно два события пара отметила пышно в одном из самых престижных банкетном зале столицы. В роли ведущего выступал Николай Басков в дуэте с Викторией Лопырёвой.