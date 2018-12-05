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Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram показала их подросшую дочь

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в браке уже практически год, за это время они успели наладить и укрепить свои отношения

В июле пара сообщила поклонникам новость о том, что они стали родителями маленькой Миланы, судя по фотографиям, после радостного события их союз стал только крепче.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram показала их подросшую дочь

Под публикацией молодая мама рассказала, какие игрушки покупает для дочери. Анастасия отметила, что с самого первого дня малышки она старается приобретать развивающие и многофункциональные игрушки. Например, в домашнем арсенале имеется музыкальная "зебра фру-фру", которая полюбилась Милане с первого звука.

Жена Дмитрия Тарасова считает, что благодаря музыке у детей развивается мышление активнее. Заботясь о своих поклонниках, девушка даже оставила ссылку на магазин, в котором все приобрела.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram показала их подросшую дочь

Напомним, что Анастасия стала законной женой Тарасова 9 января 2018 года. Через 20 дней состоялась помолвка, одновременно два события пара отметила пышно в одном из самых престижных банкетном зале столицы. В роли ведущего выступал Николай Басков в дуэте с Викторией Лопырёвой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 21:10

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