Российская Федерация впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе на биопринтере





Инициатором этого эксперимента выступила лаборатория 3D Bioprinting Solutions. Подробности этой процедуры планируют обнародовать в начале следующего года.Первоначально была предпринята попытка отправить биопринтер еще одиннадцатого октября текущего года, однако этому событию тогда помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ". И вот спустя почти два месяца, четвертого декабря, агрегат все же был отправлен в место назначения.В результате космонавтом Олегом Кононенко была реализована эта задумка. Сам Кононенко был обучен методам работы с аппаратом ранее. Итогом эксперимента планирует стать печать мышиных органов - хрящевой ткани и конструктива щитовидной железы.Стоит отметить, что аналогичную процедуру в космосе Соединенные Штаты постараются реализовать лишь в начале следующего года.