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Российская Федерация впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе на биопринтере

На Международной космической станции произошло значительное событие - используя биопринтер, космонавт отпечатал миниорган млекопитающего. Эту информацию сообщила корпорация "Инвитро".

Российская Федерация впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе на биопринтере


Инициатором этого эксперимента выступила лаборатория 3D Bioprinting Solutions. Подробности этой процедуры планируют обнародовать в начале следующего года.

Первоначально была предпринята попытка отправить биопринтер еще одиннадцатого октября текущего года, однако этому событию тогда помешала авария ракеты-носителя "Союз-ФГ". И вот спустя почти два месяца, четвертого декабря, агрегат все же был отправлен в место назначения.

В результате космонавтом Олегом Кононенко была реализована эта задумка. Сам Кононенко был обучен методам работы с аппаратом ранее. Итогом эксперимента планирует стать печать мышиных органов - хрящевой ткани и конструктива щитовидной железы.

Стоит отметить, что аналогичную процедуру в космосе Соединенные Штаты постараются реализовать лишь в начале следующего года.



 
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 05:00

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