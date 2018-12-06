АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.71 USD 66.82
Курс валют на 06.12.2018

Эксперты назвали самые токсичные стройматериалы

Эксперты в сфере проведения ремонтов составили список из самых токсичных стройматериалов. Они отмечают, что не всегда следует экономить и выбирать в супермаркете синтетические более дешевые материалы, а не выполненные на натуральной основе.

Эксперты назвали самые токсичные стройматериалы


В первую очередь, следует опасаться синтетических теплоизолянтов, созданные на базе полиуретана и пенополистирола. Они очень популярны из-за невысокой цены, низкой теплопроводности и удобства. Но данный материал небезопасен и его использование может превысить концентрацию вредных веществ в воздухе. Также опасность синтетические теплоизолянты представляют при пожаре, поскольку легко воспламеняются.

На второе место списка его составители разместили дешевые краски и лаки. В их состав кроме бензина, спиртов и ацетона может входить ртуть, токсичные промышленные отходы и свинец. Они могут ухудшить самочувствие человека при попадании в организм через кожу и органы дыхания.

Третье место рейтинга досталось виниловым обоям и линолеуму. Данные изделия нередко делают из поливинилхлорида, который сам по себе безвреден, но опасность представляют продукты его разложения: диоксин, фенол, формальдегид, кадмий и другое.

Также опасность для организма человека может представить дешевый ламинат. Его часто применяют из-за красивого внешнего вида в качестве заменителя паркета, однако покрытие ламината состоит из вредного слоя с содержанием толуола, формальдегида и фенола. При нормальных условиях данный материал не представляет опасности, однако при возгорании вредные вещества попадают в воздух и человек ими дышит.

На последнем месте рейтинга оказался асбестоцементный шифер. Материал широко распространяется при строительстве, но асбестовое волокно является одним из сильнейших токсинов, который выделяется при перепадах температур и под воздействием солнечных лучей. При попадании в организм пыль не выводится и не растворяется. В результате этого появляется воспаление и опухоль.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали самые токсичные стройматериалы
Зарубежные ученые создали передвигающееся
Госдума может отменить налог на старые автомобили
Российская Федерация впервые в истории начала
Ученые разработали читающий капчу бот
Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки
Кормление птиц фастфудом грозит изменением хода
Citroen подготовила авто скорой помощи на базе
M-Sport Poland представила новое раллийное авто
Принц Чарльз попал в десятку самых элегантных
Ксения Алферова показала рабочие будни в
Учёный: Соратник Гитлера Каммлер избежал казни,
Поклонники заметили на пальце Натальи Штурм
Бузова вкладывает фотографии с бывшим парнем
Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова отдыхает за
Жена Дмитрия Тарасова Анастасия в Instagram
Учёные из США оставили в Африке подопытных
В кастинге на участие в группе "Serebro" приняла
«Будущий чемпион»: Рудковская поделилась снимком
Победитель шоу "Замуж за Бузову" Денис Лебедев
По всему миру наблюдается сбой в сети Facebook
В Microsoft удалили рекламный ролик с Иваном
Актриса Лора Резникова рассказала, как
На российский рынок вывели «вседорожные» Renault
Жасмин показала в Instagram фрагмент выступления
Бета-версия WhatsApp появилась на
Тимати рассказал в Instagram, что думает о жизни
Эксперты назвали плюсы нового смартфона
Бузова, Киркоров, Лобода: Стали известны реальные
Новое полимерное покрытие превратит солнечные
Просмотреть все новости