Эксперты назвали самые токсичные стройматериалы





В первую очередь, следует опасаться синтетических теплоизолянтов, созданные на базе полиуретана и пенополистирола. Они очень популярны из-за невысокой цены, низкой теплопроводности и удобства. Но данный материал небезопасен и его использование может превысить концентрацию вредных веществ в воздухе. Также опасность синтетические теплоизолянты представляют при пожаре, поскольку легко воспламеняются.На второе место списка его составители разместили дешевые краски и лаки. В их состав кроме бензина, спиртов и ацетона может входить ртуть, токсичные промышленные отходы и свинец. Они могут ухудшить самочувствие человека при попадании в организм через кожу и органы дыхания.Третье место рейтинга досталось виниловым обоям и линолеуму. Данные изделия нередко делают из поливинилхлорида, который сам по себе безвреден, но опасность представляют продукты его разложения: диоксин, фенол, формальдегид, кадмий и другое.Также опасность для организма человека может представить дешевый ламинат. Его часто применяют из-за красивого внешнего вида в качестве заменителя паркета, однако покрытие ламината состоит из вредного слоя с содержанием толуола, формальдегида и фенола. При нормальных условиях данный материал не представляет опасности, однако при возгорании вредные вещества попадают в воздух и человек ими дышит.На последнем месте рейтинга оказался асбестоцементный шифер. Материал широко распространяется при строительстве, но асбестовое волокно является одним из сильнейших токсинов, который выделяется при перепадах температур и под воздействием солнечных лучей. При попадании в организм пыль не выводится и не растворяется. В результате этого появляется воспаление и опухоль.