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Кормление птиц фастфудом грозит изменением хода их эволюции

Ученые выявили факт, что разные виды птиц на Галапагосских островах подверглись изменениям размеров клювов. По словам ученых, эти существенные метаморфозы связаны с прикормкой пернатых едой из человеческого рациона.

Кормление птиц фастфудом грозит изменением хода их эволюции


Луис де Леон, американский эксперт из Массачусетса, на основании своих исследований сделал вывод, что кормление птиц продуктами быстрого приготовления оказывает влияние на процесс естественного отбора, что, в свою очередь, провоцирует формирование новых видовых представителей фауны в условиях дикой природы. А это уже может повлиять на изменение эволюционного развития зябликов на островах.

Вьюрки с Галапагосских островов, иначе называемые зябликами, прославились своим влиянием на науку, вдохновив в свое время на эволюционные разработки Чарльза Дарвина.Исходный вид этих птиц появился в этой местности пару миллионов лет назад, а сейчас эта разновидность птиц имеет уже множество (более десятка) видов, которые отличаются друг от друга размером тел, формами клюва и даже характерным поведением.

Суть открытия де Леона и его коллег в том, что они выявили одинаковых по внешним признакам птичек в двух разных условиях окружающей среды на островах - в естественной среде и на заселенной территории. Но, сравнив эти признаки с аналогичными наблюдениями в 70-х годах прошлого века, ученые увидели, что за последние полвека случились некоторые изменения в размерах клюва. Это и дало основание предположить, что данный процесс является следствием урбанизации, и в частности - стремлением людей подкормить птичек фастфудными "вкусняшками".

Дополнительные тестирования явно показали, что имея возможность выбора между натуральной едой и человеческим фастфудом, зяблики предпочитают второе. В то же время, неприкормленные птицы такую нездоровую пищу игнорировали, попросту "не узнавая" её.

Следующим этапом исследования станет изучение того, какие могут быть последствия такого эволюционного процесса. Именно этим научная группа планирует заняться с начала следующего года.



 
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Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 02:00

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