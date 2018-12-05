"Любовница" Николая Караченцова Елена Дмитриева обратилась в Интерпол из-за угроз

"Никто не верит, что был роман с Караченцовым. Думают, Вы это всё выдумали. Чтобы неповадно было, он с Вами разберётся", - говорится в сообщении.





Дмитриева прилетела в Москву из Парижа, чтобы обнародовать факт угроз со стороны двух неизвестных злоумышленников. Любовница Караченцова обратилась к французским правоохранителям с заявлением, которое передали Интерполу. Известно, что преступники проживают в Германии и в России.Расследование дела ведёт как французская, так и немецкая сторона, а самой Дмитриевой посоветовали временно скрыться на родине. В студии "Пусть говорят" звезда балета не стала называть имён, однако упомянула об SMS от некой женщины.Также отправительница упоминает некоего жителя Ганновера, который специально для расправы с жертвой нанял арабских киллеров. Дмитриева боится, что угрозы могут поступать от друзей покойного артиста или его вдовы Людмилы Поргиной.