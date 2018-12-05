АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Сделай себя сам": Сироты, достигшие мировой славы
EUR 75.66 USD 66.45
Курс валют на 05.12.2018

Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

Журналист, радио- и телеведущая Ирина Муромцева, 11 февраля этого года отметившая свой 40-летний юбилей, рассказала журналистам, как справиться с кризисом среднего возраста. Знаменитость также поделилась подробностями частной жизни, касающейся двух её дочерей Любови и Александры.
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

Старшая девочка, появившаяся на свет в первом браке Ирины Муромцевой, уже окончила школу и теперь осваивает дизайнерский маркетинг. За плечами у Любови – обучение в школе визажистов. Она мечтает открыть собственную имидж-лабораторию, посетив которую, человек кардинально преображался бы – от стрижки и покраски волос до маникюра.
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

Вторая дочь Ирины Муромцевой, родившаяся в супружестве с музпродюсером Максимом Волковым, на следующий год пойдёт в школу, а потому у будущей первоклассницы и её мамы очень много дел в плане подготовки к предстоящей учёбе. Девочке по душе профессия её мамы, поэтому телеведущая не отказывает ей в просьбах взять вместе с собой на съёмки какого-нибудь проекта.
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

«Если на съёмочной площадке вдруг срочно требуется ребёнок, и на его поиски нет времени, я беру Сашу с собой. Она любит наблюдать за происходящим, а дома начинает что-то подобное репетировать», – рассказала Ирина Муромцева. Также младшей наследнице знаменитости нравится танцевать, петь и рисовать.

Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

Преодоление человеком 40-летнего возрастного рубежа считается в психологии кризисом среднего возраста. Ирина Муромцева, которой в этом году как раз исполнилось 40 лет, рассказала, как она его преодолела. Знаменитость отметила, что её, в отличие от большинства старших подруг, в этот период «не лихорадило».
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

«Никакой тревоги я не испытывала. Но на протяжении этого года со мной случались ситуации, ставившие вопросы ребром: тем ли делом я занимаюсь, верно ли воспитываю дочерей, правильно ли отношусь к супругу и окружающим», – поделилась Ирина Муромцева. Она добавила, что удивительным образом происходило стечение таких обстоятельств, когда на возникавшие вопросы тут же находились ответы, а потому в 40 лет очень важно оставаться спокойной и наблюдательной, прислушиваться к себе и размышлять.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы назвали дату кровавого суперлуния
Президент Украины получит дорогой и новый кортеж
Ольга Бузова продемонстрировала очередной
Анна Хилькевич показала забавное фото с двумя
В Челябинской области медведь-шатун искал место
В Meizu объявили о начале продаж Meizu 16 на
Бывший водитель Анастасии Волочковой проведет 3
Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как
Филипп Киркоров хочет воспитать дочь по принципам
Jeep Wrangler и Fiat Panda провалили краш-тесты
Учёные SETI не нашли следы инопланетян на
«Зачем я туда пошла»: Блогер поделилась
Медики: Расслабление крайне важно для похудения
Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых
Владимир Путин пообещал исполнить заветные
В Ленинградской области две девочки получили
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент
Ученые выяснили, в каких случаях не стоит жениться
Регина Тодоренко родила наследника Владу Топалову
Новые наушники AirPods от Apple оснащаются
В Москве пройдет конференция «Новые технологии в
Таисия Повалий похвасталась босоножками и
Компания JAC получила ОТТС на изготовление
Майя Донцова заболела и ее свадьба с Купиным
Певица Елка изменила привычному стилю и сделала
Поклонники Марии Шараповой восхитились её
В Австралии обнаружен новый вид динозавров
Ким Кардашьян показала трогательное черно-белое
В США отслеживать подлодки будут бактерии
Дочь Алсу мечтает о победе в шоу "Голос. Дети"
Просмотреть все новости