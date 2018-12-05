Телеведущая Ирина Муромцева рассказала, как справиться с кризисом среднего возраста

«Если на съёмочной площадке вдруг срочно требуется ребёнок, и на его поиски нет времени, я беру Сашу с собой. Она любит наблюдать за происходящим, а дома начинает что-то подобное репетировать», – рассказала Ирина Муромцева. Также младшей наследнице знаменитости нравится танцевать, петь и рисовать.

«Никакой тревоги я не испытывала. Но на протяжении этого года со мной случались ситуации, ставившие вопросы ребром: тем ли делом я занимаюсь, верно ли воспитываю дочерей, правильно ли отношусь к супругу и окружающим», – поделилась Ирина Муромцева. Она добавила, что удивительным образом происходило стечение таких обстоятельств, когда на возникавшие вопросы тут же находились ответы, а потому в 40 лет очень важно оставаться спокойной и наблюдательной, прислушиваться к себе и размышлять.





Старшая девочка, появившаяся на свет в первом браке Ирины Муромцевой, уже окончила школу и теперь осваивает дизайнерский маркетинг. За плечами у Любови – обучение в школе визажистов. Она мечтает открыть собственную имидж-лабораторию, посетив которую, человек кардинально преображался бы – от стрижки и покраски волос до маникюра.Вторая дочь Ирины Муромцевой, родившаяся в супружестве с музпродюсером Максимом Волковым, на следующий год пойдёт в школу, а потому у будущей первоклассницы и её мамы очень много дел в плане подготовки к предстоящей учёбе. Девочке по душе профессия её мамы, поэтому телеведущая не отказывает ей в просьбах взять вместе с собой на съёмки какого-нибудь проекта.Преодоление человеком 40-летнего возрастного рубежа считается в психологии кризисом среднего возраста. Ирина Муромцева, которой в этом году как раз исполнилось 40 лет, рассказала, как она его преодолела. Знаменитость отметила, что её, в отличие от большинства старших подруг, в этот период «не лихорадило».