На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта





Институт археологии ИАЭТ СО РАН представил найденную в Денисовой пещере диадему возрастом от 40 до 50 тыс. лет. Обруч для волос был изготовлен в палеолите из костей мамонта. Осколок украшения откололся ещё во время носки. На бивне есть потёртости от постоянного использования, а также отверстие для шнурка, завязываемого на затылке.До этого археологи находили налобный фрагмент такого же обруча с орнаментом. Денисовцы носили диадемы тысячелетиями и сами их изготавливали. Сотрудники института обнаружили и заготовки бивня для будущих украшений.Александр Федорченко из ИАЭТ СО РАН рассказал, что такие обручи в мире находят крайне редко. По их сложной обработке можно проследить, какими технологиями владели денисовцы: шлифовкой, сверлением, размачиванием, полировкой, выгибанием и строганием.Напомним, что древние жители пещеры на Алтае называются Homo altaiensis. Останки маленькой девочки из племени денисовцев открыли науке подвид между неандертальцем и современным человеком.