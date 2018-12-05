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На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта

На Алтае в Денисовой пещере российские археологи нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта. Украшение для волос предки человека могли использовать в качестве обруча.
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта

Институт археологии ИАЭТ СО РАН представил найденную в Денисовой пещере диадему возрастом от 40 до 50 тыс. лет. Обруч для волос был изготовлен в палеолите из костей мамонта. Осколок украшения откололся ещё во время носки. На бивне есть потёртости от постоянного использования, а также отверстие для шнурка, завязываемого на затылке.

До этого археологи находили налобный фрагмент такого же обруча с орнаментом. Денисовцы носили диадемы тысячелетиями и сами их изготавливали. Сотрудники института обнаружили и заготовки бивня для будущих украшений.

Александр Федорченко из ИАЭТ СО РАН рассказал, что такие обручи в мире находят крайне редко. По их сложной обработке можно проследить, какими технологиями владели денисовцы: шлифовкой, сверлением, размачиванием, полировкой, выгибанием и строганием.
На Алтае в Денисовой пещере нашли фрагмент древней диадемы из бивня мамонта

Напомним, что древние жители пещеры на Алтае называются Homo altaiensis. Останки маленькой девочки из племени денисовцев открыли науке подвид между неандертальцем и современным человеком.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:43

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