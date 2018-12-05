В Австралии обнаружен новый вид динозавров Weewarrasaurus pobeni





Новый вид динозавров учёным удалось выявить по одному-единственному фрагменту – нижней челюсти с сохранившимися в ней зубами. Изначально находка была принята исследователям за опал, которых на австралийском поле, где проходили раскопки, достаточно много. Но дальнейший лабораторный анализ показал, что считавшийся драгоценным камнем образец на самом деле представлял собой опализированную окаменелость неизвестного прежде научному сообществу динозавра.По обнаруженному фрагменту палеонтологи попытались рассказать, как выглядел ящер. Предположительно, размеры животного походили на аналоги современной собаки. Питался Weewarrasaurus pobeni растениями. Учёные отнесли новый вид динозавра к Ornithopoda.