В США отслеживать подлодки будут бактерии
В США отслеживать подлодки противников будут генномодифицированные бактерии. Данный проект, на который выделено $45 000 000, находится на стадии разработки.
В планах учёных – изменение структуры морских микроорганизмов на генном уровне для того, чтобы они смогли при столкновении в океане с посторонними веществами сигнализировать об этом посредством электричества.
Процесс создания ГМ-бактерий должен занять времени не больше года. «Перепрограммирование» существующих организмов не повредит окружающей среде, подчеркнули специалисты.
В планах учёных – изменение структуры морских микроорганизмов на генном уровне для того, чтобы они смогли при столкновении в океане с посторонними веществами сигнализировать об этом посредством электричества.
Процесс создания ГМ-бактерий должен занять времени не больше года. «Перепрограммирование» существующих организмов не повредит окружающей среде, подчеркнули специалисты.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:26