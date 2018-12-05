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В США отслеживать подлодки будут бактерии

В США отслеживать подлодки противников будут генномодифицированные бактерии. Данный проект, на который выделено $45 000 000, находится на стадии разработки.
В США отслеживать подлодки будут бактерии

В планах учёных – изменение структуры морских микроорганизмов на генном уровне для того, чтобы они смогли при столкновении в океане с посторонними веществами сигнализировать об этом посредством электричества.

Процесс создания ГМ-бактерий должен занять времени не больше года. «Перепрограммирование» существующих организмов не повредит окружающей среде, подчеркнули специалисты.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:26

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