В США отслеживать подлодки будут бактерии





В планах учёных – изменение структуры морских микроорганизмов на генном уровне для того, чтобы они смогли при столкновении в океане с посторонними веществами сигнализировать об этом посредством электричества.Процесс создания ГМ-бактерий должен занять времени не больше года. «Перепрограммирование» существующих организмов не повредит окружающей среде, подчеркнули специалисты.