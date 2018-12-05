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Елена Летучая встретила 40-летие на чайных плантациях в Китае

5 декабря телеведущая Елена Летучая отмечает 40-летие. Юбилей ведущая встретила на работе во время съемок на чайных плантациях в Китае для передачи «Формула красоты» на СТС.

Елена Летучая встретила 40-летие на чайных плантациях в Китае


В свой день рождения телеведущая была в городе Ханчжоу, где выращивают сорт чая «Колодец дракона». Во время съемок Елена Летучая пообщалась с пожилой крестьянкой, которая рассказала о полезных свойствах напитка. Также телеведущая узнала секрет приготовления лучшего в мире чая и для этого посетила чайную церемонию. Там ей рассказали, как правильно заваривать и пить напиток.

На своей странице в Instagram Елена Летучая опубликовала бэкстейдж съемок нового шоу. Несмотря на то, что день рождения она проводит не в ресторане, а на работе. У телеведущей хорошее настроение и она с улыбкой реагирует на шутки членов съемочной группы, которые напомнили ей о возрасте. В комментариях к видеозаписи пользователи поздравили телеведущую с 40-летием и писали очень теплые слова. «С днем рождения. Крепкого вам здоровья, чтоб дорогие и любимые люди всегда были с вами. Оставайтесь всегда такой шикарной, загадочной и интересной», «В таком шикарном месте и я не прочь отпраздновать день рождения. Пусть даже если и работать нужно было», «Пусть все мечты сбываются», писали подписчики в комментариях.

Елена Летучая рассказала о запуске двух новых шоу еще в сентябре. Одна передача будет посвящена бьюти-путешествиям и звезда со своей группой будет ездить по разным странам, встречаться с красивыми людьми и испытывать на себе косметологические процедуры. Во втором шоу талантливые конструкторы получат возможность продемонстрировать широкой публике свои изобретения. Кроме того, телеведущая на YouTube запустила еще один проект, который является клоном «Ревизорро», но посвящен продуктам питания и уловкам маркетологов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:07

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