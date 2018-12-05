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Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для сохранения памяти в пожилом возрасте

Врачи советуют пить апельсиновый сок мужчинам для сохранения памяти в зрелом и пожилом возрасте. Ежедневное употребление цитрусовых повысило здоровье мозга на 47 процентов.
Врачи советуют мужчинам пить апельсиновый сок для сохранения памяти в пожилом возрасте

Школа Гарварда, занимающаяся вопросами общественного здравоохранения, опубликовала исследование, где доказана польза апельсинового сока для памяти в зрелом возрасте. Если каждый день употреблять красные и оранжевые фрукты, к старости можно не беспокоиться о склерозе и похожих заболеваниях.

20 лет подряд учёные вели наблюдение за почти 28 тысячами мужчин со средним возрастом в 51 год. Одна группа добровольцев выпивала сок ежедневно, вторая - реже раза в месяц. По итогам исследования, первые мужчины на 47% снизили риск проблем с памятью.

Помимо цитрусовых, схожий эффект имеют ягоды и листовая зелень. Врачи рекомендуют добавить в каждодневный рацион полстакана натурального фруктового сока либо одно яблоко или банан. В аналогичных пропорциях можно есть сырые овощи и зелень.

Однако диетологи отмечают, что в апельсиновом соке нет полезной клетчатки, зато присутствует сахар, и это следует учитывать при расчёте калорий. Сотрудники Гарварда в будущем планируют выяснить, как перечисленные продукты скажутся на работе мозга у женщин среднего возраста.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:36

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