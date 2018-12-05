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Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с лишним весом перед новогодними праздниками

Эксперты назвали пять главных продуктов, необходимых для борьбы с лишним весом. Диетологи уточнили, что квашенная капуста, кефир, гречка, яйца и финики способны снизить тягу к сладкому перед новогодними праздниками.
Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с лишним весом перед новогодними праздниками

По мнению специалистов, меньше есть на протяжении всего дня помогают яйца. Эффективнее есть яйца на завтрак.

Финики содержат много клетчатки, калия, железа и других важных веществ. Но медики предостерегают: употреблять финики натощак не стоит, а за один прием можно есть 3-5 штук.

Диетологи назвали также полезные свойства квашенной капусты. Она способна улучшать микрофлору кишечника, помогая умерить аппетит, а также снижает желание есть сладкие десерты.

Гречка сохраняет чувство сытости, мгновенно насыщает и также приносит пользу микрофлоре, повышая рост полезных бактерий.

Кефир содержит белок и кальций. Благодаря такому сочетанию можно также контролировать аппетит, поясняют эксперты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07

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