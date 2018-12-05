Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с лишним весом перед новогодними праздниками
Эксперты назвали пять главных продуктов, необходимых для борьбы с лишним весом. Диетологи уточнили, что квашенная капуста, кефир, гречка, яйца и финики способны снизить тягу к сладкому перед новогодними праздниками.
По мнению специалистов, меньше есть на протяжении всего дня помогают яйца. Эффективнее есть яйца на завтрак.
Финики содержат много клетчатки, калия, железа и других важных веществ. Но медики предостерегают: употреблять финики натощак не стоит, а за один прием можно есть 3-5 штук.
Диетологи назвали также полезные свойства квашенной капусты. Она способна улучшать микрофлору кишечника, помогая умерить аппетит, а также снижает желание есть сладкие десерты.
Гречка сохраняет чувство сытости, мгновенно насыщает и также приносит пользу микрофлоре, повышая рост полезных бактерий.
Кефир содержит белок и кальций. Благодаря такому сочетанию можно также контролировать аппетит, поясняют эксперты.
По мнению специалистов, меньше есть на протяжении всего дня помогают яйца. Эффективнее есть яйца на завтрак.
Финики содержат много клетчатки, калия, железа и других важных веществ. Но медики предостерегают: употреблять финики натощак не стоит, а за один прием можно есть 3-5 штук.
Диетологи назвали также полезные свойства квашенной капусты. Она способна улучшать микрофлору кишечника, помогая умерить аппетит, а также снижает желание есть сладкие десерты.
Гречка сохраняет чувство сытости, мгновенно насыщает и также приносит пользу микрофлоре, повышая рост полезных бактерий.
Кефир содержит белок и кальций. Благодаря такому сочетанию можно также контролировать аппетит, поясняют эксперты.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:07