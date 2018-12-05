Диетологи назвали пять продуктов для борьбы с лишним весом перед новогодними праздниками





По мнению специалистов, меньше есть на протяжении всего дня помогают яйца. Эффективнее есть яйца на завтрак.Финики содержат много клетчатки, калия, железа и других важных веществ. Но медики предостерегают: употреблять финики натощак не стоит, а за один прием можно есть 3-5 штук.Диетологи назвали также полезные свойства квашенной капусты. Она способна улучшать микрофлору кишечника, помогая умерить аппетит, а также снижает желание есть сладкие десерты.Гречка сохраняет чувство сытости, мгновенно насыщает и также приносит пользу микрофлоре, повышая рост полезных бактерий.Кефир содержит белок и кальций. Благодаря такому сочетанию можно также контролировать аппетит, поясняют эксперты.