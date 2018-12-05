Танцор Гедиминас Таранда узнал о существовании дочери в её 14 лет

"Зачем нужно было лишать девочку папы?" - задаётся вопросом Таранда.

Таранда публично признался, что не был в курсе существования своей старшей дочери, пока той не исполнилось 14 лет. О своей личной жизни артист балета рассказал в шоу "Судьба человека". Благодаря головокружительной карьере в Большом театре и мировому признанию на профессиональном поприще Таранда сумел полностью утвердиться. Однако семейное счастье пришло к знаменитости лишь в третьем браке с женой Анастасией, которая на 20 лет младше него.До этого с избранницами танцор не мог прожить дольше 3-х лет, включая ведущую программы "Доброе утро". С Барановой после разрыва Таранда полностью прекратил отношения, поэтому был поражён тем, что она на протяжении 14 лет воспитывала от него дочку Лизу. Когда артист узнал об этом, новая жена успела подарить ему младшую наследницу.Тем не менее, от опеки над первым ребёнком Таранда не отказался, хотя сделал ДНК-тест. На сегодняшний день звезда старается помогать Елизавете и финансово, и компенсировать то отцовское внимание, которого недоставало школьнице в детстве.