Ученые: Рис может быть опасен для здоровья человека





Специалист Чжэн Чжоу выяснил, что большинство соединений не встраивается в работу клеток, попадая при переваривании. По словам эксперта, зерна вбирают в себя 70-80% мышьяка, и всё это потом находится в организме. Биологи отмечают, что источник токсинов - грунтовые воды. Проведенное исследование озадачило специалистов, так как им удалось обнаружить огромный разброс в показателях.Ученые полагают, что это может быть вызвано взаимодействием различных сортов риса и мышьяка. Эксперты рекомендуют властям стран Азии и других государств обратить внимание на опасность вредного соединения и совершать проверки этого популярного злака на избыток токсина.