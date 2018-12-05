Ученые: Рис может быть опасен для здоровья человека
Ученые из Университета Индианы (США) сделали заявление о том, что рис может быть потенциально опасен для здоровья человека. Биологи уточнили, что зерна риса накапливают множество токсинов и даже мышьяка.
Специалист Чжэн Чжоу выяснил, что большинство соединений не встраивается в работу клеток, попадая при переваривании. По словам эксперта, зерна вбирают в себя 70-80% мышьяка, и всё это потом находится в организме. Биологи отмечают, что источник токсинов - грунтовые воды. Проведенное исследование озадачило специалистов, так как им удалось обнаружить огромный разброс в показателях.
Ученые полагают, что это может быть вызвано взаимодействием различных сортов риса и мышьяка. Эксперты рекомендуют властям стран Азии и других государств обратить внимание на опасность вредного соединения и совершать проверки этого популярного злака на избыток токсина.
Специалист Чжэн Чжоу выяснил, что большинство соединений не встраивается в работу клеток, попадая при переваривании. По словам эксперта, зерна вбирают в себя 70-80% мышьяка, и всё это потом находится в организме. Биологи отмечают, что источник токсинов - грунтовые воды. Проведенное исследование озадачило специалистов, так как им удалось обнаружить огромный разброс в показателях.
Ученые полагают, что это может быть вызвано взаимодействием различных сортов риса и мышьяка. Эксперты рекомендуют властям стран Азии и других государств обратить внимание на опасность вредного соединения и совершать проверки этого популярного злака на избыток токсина.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:24